Las máscaras de Lady Gaga triunfan en los MTV Video Music Awards

En los MTV Video Music Awards del domingo, Lady Gaga pidió a los espectadores que usaran mascarilla. Y ella puso el ejemplo.

Durante sus múltiples apariciones en el programa, Gaga mostró una impresionante colección de máscaras, pero es justo suponer que no las encontró en una tienda GAP o que se las envió por correo su tía que sabe coser.

Estas máscaras eran 100% lo que uno esperaría de Gaga, la mujer que una vez convirtió la charcutería en una declaración de moda.

A continuación, clasificamos el maravilloso equipo de protección de Gaga, porque ¿por qué no?

"Everyone always knew if they were hanging out with me that I was on a mission to spread joy through culture, through dance, through music." Congrats to @LadyGaga 💗 #GirlPower @SeeHer2020 #SeeHerHearHer #VMAs pic.twitter.com/RV6CI1n2MF

— MTV (@MTV) August 31, 2020