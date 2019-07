La llegada de mujeres al universo de Marvel, ha permitido que sean ellas las nuevas protagonistas de interesantes producciones cinematográficas.

El pasado sábado 20, en la Comic-Con International, Marvel anunció que Natalie Portman será la protagonista en la cuarta entrega de la película «Thor: Love and Thunder”.

Portman caracterizada como Lady Thor, quien llevará ahora el martillo, se volverá a unir a Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Según ha indicado Marvel, este filme se estará estrenado en noviembre del 2021, y promete ser una gran cinta para todos los fans.

Como se ha de recordar, Portman ya ha participado como Jane Foster en “Thor” (2011) y “Thor: The Dark World” (2013), aunque no apareció en “Thor: Ragnarok” (2017).

Nuevas noticias

Luego de que se anunciara la participación protagónica de Portman, también se contará con otras actuaciones de lujo.

La empresa anunció una serie de proyectos cinematográficos, incluida la esperada película de “Black Widow”, “Eternals”, “Shang-Chi y The Legend of the Ten Rings”.

Así mismo, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y un relanzamiento de” Blade”, con Mahershala Ali, ganador del Oscar, asumiendo el papel que interpretara Wesley Snipes.

La nueva serie de películas pone mayor énfasis en superhéroes mujeres y personas de color, lo que provoca nuevo entusiasmo en un mundo Marvel que todavía se sigue adaptando a la vida después de Iron Man y los “Avengers”.

«Black Widow» a escena

Tal y como se esperaba, luego de sus siete apariciones en las películas de Avengers y Iron Man, Scarlett Johansson llegará a la pantalla grande con su propia película como la «Viuda Negra».

Marvel declaró que esta entrega cinematográfica dejará al descubierto los secretos más oscuros de Natasha Romanoff, misma que será dirigida por Cate Shortland (“Berlin Syndrome”).

“Creo que sabrán a qué le teme Natasha, y creo que sabrán sobre qué hay en ella misma que le hace temer… Realmente la ves en un momento bastante difícil, y ella tiene que reconstruirse y unir todas las piezas en esta película. Es algo retorcida, pero en buen sentido”, expresó Scarlett.

Para la actriz, este nuevo proyecto es verdaderamente un reto, según declaró ya que consideraba que no era lo mismo contribuir en escenas de acción secundarias, a tener toda la atención sobre sí misma.

via GIPHY

Los nuevos rostros

Así mismo, se verán algunos antiguos rostros en esta trama como «Sala Roja» interpretada por Rachel Weisz a quien se han aludido previamente en otras películas de Marvel, sobre todo como recuerdos en “Avengers: Age of Ultron”.

La tercera pieza del poderoso triunvirato femenino de la película es Yelena, una joven aprendiz de la Sala Roja interpretada por la nueva estrella Florence Pugh (“Midsomer”), quien en los cómics toma — y abusa– de la identidad de Black Widow.

Ver más: Avengers Endgame rompió todos los récords y llegó al lugar que quería

Comentarios

comentarios