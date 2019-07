Todo comenzó como un simple reto en Twitter, pero después se convirtió en un debate sin fin sobre cuál era el resultado correcto.

El ejercicio matemático del usuario también era una cuestión de lectura lógica, pero muchos no notaron el pequeño detalle del mismo.

Todo consiste en realizar dos operaciones matemáticas: resta y multiplicación, que dice lo siguiente:

A maths meme that is actually funny rather than stupid:

Solve carefully!

230 – 220 x 0.5 =

You probably won’t believe it but the answer is 5!#maths

13 de julio de 2019