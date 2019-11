Latido del corazón de una ballena azul se ha registrado por primera vez

Por primera vez, los científicos registraron la frecuencia cardíaca de una ballena azul, descubriendo nueva información sobre la biología del mamífero más grande del mundo.

Después de medir las frecuencias cardíacas de los pingüinos emperador y las ballenas cautivas, los investigadores de la Universidad de Stanford decidieron intentar medir las frecuencias cardíacas de las ballenas salvajes.

Utilizando ventosas, los biólogos conectaron sensores electrónicos a la aleta izquierda de una ballena azul para medir su ritmo cardíaco, con hallazgos sorprendentes.

Los expertos descubrieron que la ballena azul redujo su ritmo cardíaco a tan solo dos latidos por minuto cuando se zambullía para comer.

En el fondo de una inmersión de búsqueda de alimento, la frecuencia cardíaca de la ballena aumentó a aproximadamente 2.5 veces el mínimo, luego disminuyó nuevamente. Una vez que el mamífero comenzó a emerger, su ritmo cardíaco aumentó nuevamente.

La frecuencia cardíaca más alta del animal, entre 25 y 37 latidos por minuto, ocurrió en la superficie cuando respiraba y restauraba los niveles de oxígeno, dijeron científicos en una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences el lunes.

Se cree que las ballenas azules, que pueden alcanzar hasta unos 30 metros de longitud, son los mamíferos más grandes que jamás hayan existido.

Según los científicos, el análisis de los datos sugiere que el corazón de la ballena azul está «trabajando en su límite» y puede proporcionar pistas sobre por qué las ballenas azules no han evolucionado para ser más grandes.

«Los animales que operan en extremos fisiológicos pueden ayudarnos a comprender los límites biológicos del tamaño», dijo en un comunicado Jeremy Goldbogen, profesor asistente de biología en la Facultad de Ciencias Humanas de Stanford y autor principal del artículo.

También pueden ser particularmente susceptibles a los cambios en su entorno que podrían afectar su suministro de alimentos.

«Por lo tanto, estos estudios pueden tener implicaciones importantes para la conservación y el manejo de especies en peligro de extinción como las ballenas azules», agregó.

Los investigadores agregaron que los hallazgos fueron interesantes porque la frecuencia cardíaca más alta de la ballena casi superó las predicciones, mientras que la frecuencia cardíaca más baja fue aproximadamente del 30% al 50% más baja de lo esperado.

Los científicos esperan probar la etiqueta en otras ballenas, como las ballenas jorobadas, las ballenas minke y las ballenas de aleta.

*Con información de CNN

