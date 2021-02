¿Lava o agua? Esta es la realidad de la «Cascada de fuego»

Para todo el mundo, parece una peligrosa lava corriendo por la ladera de un acantilado. Pero no, no se trata de una actividad volcánica en el Parque Nacional Yosemite en California, Estados Unidos.

Es agua, una experiencia de cascada hermosa y benigna conocida como «cascada de fuego».

Debido a la pandemia del Covid-19 y la creciente viralización de los incendios, el Servicio de Parques Nacionales estaba preocupado por la aglomeración alrededor de los miradores este año. Por lo tanto, estableció restricciones de viaje y un sistema de reservas en línea que necesita si desea ingresar al popular parque .

Originalmente, la «temporada» de incendios debió terminar el miércoles, pero debido al gran interés, el parque ha extendido el programa de visualización hasta el domingo 28 de febrero. El horario de visualización es todos los días desde el mediodía hasta las 7 p.m.

Entonces, ¿cómo ocurre la ‘cascada de fuego’?

Es una pequeña cascada y normalmente fluye solo durante el invierno. El Servicio de Parques dijo que en realidad es fácil perderse.

Pero algunos días entre mediados y finales de febrero, puede brillar con un naranja mágico y encantador cuando está iluminado a contraluz al atardecer. Eso le da ese aspecto de laval.

El Servicio de Parques dice que el efecto deslumbrante ocurre solo en las noches con un cielo despejado cuando la cascada fluye. Incluso un poco de neblina o un poco de nubosidad pueden arruinar el efecto. La madre naturaleza no ofrece garantías.

For a short time in February — if the conditions are perfect — Horsetail Fall @YosemiteNPS glows a brilliant orange. It's a phenomenon that happens when the sunset hits the waterfall at the perfect angle. Pic courtesy of Daniel Berson #California #Firefall pic.twitter.com/NTulxT5aHQ

— US Department of the Interior (@Interior) February 21, 2021