Leclerc se lleva el GP de Australia; «Checo» Pérez queda en segundo lugar

El piloto de Ferrari Charles Leclerc dominó de principio a fin el Gran Premio de Australia de este domingo, dejando muy atrás a todos sus competidores para llevarse el circuito.

Leclerc no solo ganó la carrera, sino que consiguió el primer «Grand Slam» de toda su carrera en Fórmula 1. Esto significa que el piloto monegasco se llevó la pole position, consiguió la victoria en el GP, tuvo la vuelta más rápida y estuvo en primera posición en cada vuelta del Gran Premio.

Charles Leclerc acabó el GP de Australia con un tiempo de 1:27:46,548. Más de 20,5 segundos atrás de él, Sergio «Checo» Pérez consiguió subirse al podio en segundo lugar, lo que se traduce en un importante resultado para su escudería Red Bull Racing luego de que su compañero Max Verstappen se retirara de la carrera en la vuelta 39 (de 58 en total) por fuego en el motor.

Con la segunda posición de «Checo» Pérez en el GP de Australia, el piloto mexicano logró su primer podio de la temporada 2022. En su cuenta de Twitter, «Checo» celebró su podio, pero también destacó el retiro de la carrera de Verstappen y la importancia que tenía esta carrera.

«¡Feliz de estar de vuelta en el podio! Es una pena que hayamos perdido a Max. Era un día importante para el campeonato. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer. ¡Vamos, Red Bull Racing!», escribió Pérez en un tuit.

Happy to be back on the podium! Its a shame that we lost Max. It was an important day for the championship. We know there’s plenty of work to do. Lets go @redbullracing 👊🏻

