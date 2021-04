Lee estos consejos antes de recibir tu vacuna de covid

Aquí hay algunos consejos que han compartido a nivel internacional que te ayudarán a vacunarte por completo y a que tu vida vuelva a ser algo más normal de lo que probablemente ha sido durante más de un año.

Puede que tengas que viajar para vacunarte

Sin embargo, es posible que algunas áreas rurales no tengan una farmacia cerca, y es posible que los residentes deban buscar clínicas móviles de vacunación en su área. El Plan de Rescate Estadounidense recientemente aprobado incluye un programa nacional de vacunación que financiará unidades móviles para áreas de difícil acceso.

La clave es ser paciente, flexible y decidido. Tendrás una cita, tarde o temprano.

Qué hacer mientras esperas en la fila para vacunarte

Entonces, ahora tienes una cita. Estás tan cerca de obtener esa primera o, mejor aún, tu dosis final.

Pero, ¿qué pasa si hay una fila realmente larga de personas una vez que llegas allí? Para no volverte loco por el aburrimiento, asegúrate de llevar un teléfono, tableta o computadora portátil.

Otras ideas incluyen documentar tu experiencia con la vacuna o planificar cómo usarás tu libertad una vez que estés completamente inoculado.

¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una multitud de este tamaño? Quizá puedas aprovechar la oportunidad para hacer un nuevo amigo.

Bienvenido al club de los completamente vacunados

¿Recibiste tus vacunas? ¡Felicidades! Ve a abrazar a un nieto. Abraza a un amigo vacunado. Invita a amigos que estén completamente vacunados y visítalos sin máscaras. Visita a otras personas en sus hogares, siempre que no se consideren especialmente vulnerables si contraen el covid-19.

Si has estado expuesto a alguien con covid-19, puedes saltarte la cuarentena una vez que estés completamente vacunado.

Si tú eres uno de los muchos que tuvo covid-19 y aún sufres síntomas, algunos de los llamados ‘long haulers’ o personas en las que persistió la enfermedad durante largo tiempo informan que sus síntomas disminuyeron o incluso desaparecieron después de ser vacunados.

Como han dicho algunos, vacunarte es un cambio de juego psicológico: es posible que sientas que te has quitado un peso de encima.

¿Y quién no está deseando volver a viajar? Se abren algunos destinos para quienes se hayan vacunado.

Solo recuerda que se necesitan dos semanas después de tu última vacuna para estar completamente inmunizado.

Y no tires tu máscara todavía. Aún necesitas proteger a quienes te rodean y que aún no han sido vacunados. Aunque algunos estudios indican que las personas inmunizadas no transmiten el virus, todavía no es seguro.

*Con información de CNÑ