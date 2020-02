La marca coreana de tecnología LG anunció su decisión de retirar su participación en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona a raíz de la expansión del coronavirus.

En un comunicado hecho público, la compañía alega que su decisión “elimina el riesgo de exponer a cientos de empleados de LG a viajes internacionales que ya se han vuelto más restrictivos a medida que el virus continúa propagándose a través de las fronteras”.

“En lugar de su participación en el MWC, LG realizará eventos separados en un futuro próximo para anunciar sus productos móviles 2020”, añadieron.

El MWC se realizará en Barcelona del 24 al 27 de febrero.

Según datos de la propia organización, China era el cuarto país de origen de los asistentes a esta feria de tecnología móvil en 2019, representando al 6% del total

En un comunicado de este 4 de febrero, la GSM, quien organiza el Mobile World Congress en Barcelona, dijo que “continúa monitoreando y evaluando el impacto potencial del coronavirus en sus eventos MWC20 que se llevan a cabo anualmente en Barcelona, Shanghai y Los Ángeles y también en la serie Mobile 360 Series de conferencias regionales. La GSMA confirma que hasta ahora el impacto en el evento es mínimo. El MWC Barcelona, del 24 al 27 de febrero de 2020, continuará según lo previsto, en todos los lugares de Fira Gran Via Fira Montjuïc y La Farga L’Hospitalet, incluidos YoMo y Four Years From Now (4YFN)”.

Entre estas medidas se cuenta: un programa de limpieza y desinfección de las áreas de mayor contacto por parte de los asistentes, mayor apoyo médico, una campaña de sensibilización online y distribución de materiales de desinfección entre los asistentes, entre otros.

Animan, además, a que las empresas participantes implementen medidas y protocolos para contener la evolución del virus tal y como sugiere la OMS a raíz de declarar la alerta internacional.

Con información de CNN