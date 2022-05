Liberan a Juana Alonzo tras permanecer siete años encarcelada injustamente 

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas México informó que el Fiscal General, Irving Barrios, firmó una solicitud de incidente de libertad para que un juzgado permita la salida de prisión de la guatemalteca Juana Alonzo Santizo lo que le permitiría retornar a Guatemala tras siete años de estar detenida sin cometer delitos.

El Gobierno de México por medio de un comunicado señaló que en horas de la tarde del pasado sábado se le notificó a la guatemalteca su liberación y el reconocimiento de inocencia.

Además mencionaron que la señora Santizo fue detenida injustamente en 2014 y permaneció más de siete años en prisión por un delito que no cometió. En el momento de su detención, no hablaba español y no le fue brindado un traductor.

La liberación de Alonzo se produce después de años de lucha de su familia y de los colectivos de derechos humanos que la han acompañado, pero especialmente, tras el dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, que analizó su caso y en septiembre de 2021 advirtió: México tenía que liberarla en un máximo de seis meses. La decisión de la Fiscalía ha llegado después de nueve horas.