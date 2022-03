Ligan a proceso a ex fiscal y a ex mandataria de CICIG

El Juez tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal Geisler Pérez, liga a proceso penal a la ex fiscal Siomara Sosa y a la ex mandataria de CICIG Leyli Santizo por el delito de Colusión.

Este martes, el Juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera instancia penal, Geisler Pérez decidió ligar a proceso penal a la ex fiscal de FECI, Siomara Sosa y la ex mandataria de la CICIG, Leyli Santizo, quienes enfrentan proceso judicial tras ser señaladas dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial en donde según el Ministerio Público estas se habrían puesto de acuerdo para que de forma anómala la juez Erika Aifan conexara el caso que se lleva en contra del ex fiscal Juan Francisco Sandoval al caso Odebrecht.

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, esto constituía un delito de obstrucción a la justicia, sin embargo el juez Pérez decidió que ese no era el tipo de delito en el que podrían haber incurrido las abogadas por lo que decidió ligarlas a proceso penal por el delito de colusión.

Ante esta situación, el juzgador decidió otorgar el beneficio de la medida sustitutiva y les ordenó el arresto domiciliar, arraigo, prohibición de hablar con coimputados y la imposición de una caución económica de 10 mil quetzales.