Ligan a proceso penal al piloto que protagonizó el accidente en la ruta Interamericana

En horas de la tarde noche del pasado jueves se tenía previsto que el juzgado de turno de Mixco realizara la audiencia de primera declaración al piloto del tráiler accidentado el miércoles en el ingreso a Ciudad Satelite.

Sin embargo, el juez Edgar Campos, impidió la labor periodística al ordenar que ningún integrante de la prensa ingresara no solo a la sala de audiencias, sino al edificio de la sede judicial.

Según se dio a conocer, Campos ordenó que la prensa no podía ingresar bajo la excusa de no existir el espacio suficiente para tener un distanciamiento social y contener contagios de COVID-19; sin embargo, no es la primera vez que en dicha judicatura los jueces utilizan este argumento para evitar que se conozcan los procesos a pesar de que los casos no se encuentran bajo reserva.

Cabe destacar que la Ley del Organismo Judicial señala en su artículo 63 que los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos que por mandato legal por razones de moral o de seguridad pública deban mantenerse en forma reservada.

Posteriormente, el juez permitió el ingreso a la sede judicial hasta concluida la audiencia, donde finalmente el Ministerio Público informó que el piloto Edvin Romeo Hernández Tello, fue ligado a proceso penal por el delito de homicidio culposo y fue enviado a prisión preventiva al preventivo para varones de la zona 18 mientras dura la investigación en su contra, para lo cual la fiscalía tiene 3 meses.