«Live Aid», el primer megaconcierto benéfico que sorprendió al mundo

Las estrellas de la música se solidarizaron con los médicos y enfermeros que enfrentan este difícil momento por el coronavirus. Fue un agradecimiento a los trabajadores de la salud. El sábado, a lo lago de ocho horas, las principales figuras se juntaron bajo el lema «One World Together at Home«, como apoyo a los trabajadores de la salud.

Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John,Lady Gaga, Lizzo, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Stevie Wonder, Taylor Swift, Annie Lennox, Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra, Zucchero, Keith Urban, Chris Martin, Alicia Keys y Beyoncé, entre otros, brillaron con sus interpretaciones.

Global Citizen, ONG a cargo del evento, publicó en sus redes sociales que el evento recaudó 128 millones de dólares destinados para la Organización Mundial de la Salud.

I am so humbled to have been a part of this project. Thank you @GlblCtzn. Thank you @WHO. I love you 🌎❤️ https://t.co/kBH0Ds45tf — Lady Gaga (@ladygaga) April 19, 2020

Pero esta no fue la primera vez que los artistas se juntaron con un fin solidario. Algo similar ocurrió hace 35 años con el recordado Live Aid. Aquel fue el primer grito de atención de los rockeros sobre la situación que se estaba viviendo en África. «One World Together at Home» tuvo a Lady Gaga como una de las organizadoras y curadora del evento, mientras que en 1985, la organización fue de Bob Geldof.

Geldof se interesó por la situación difícil que vivía África al ver un documental de la BBC sobre la gran sequía en la región árida del norte de Etiopía y la falta de alimentos. Este fue el disparador para el cantante de The Boomtown Rats. El músico viajó al lugar para verlo con sus propios ojos.

El resultado fue la unión de Bob con Midge Ure, cantante de Ultravox, para el proyecto Band Aid, que grabó en 1984 “Do They Know It’s Christmas?”, hit mundial que junto a “We Are the World”, grabada al año siguiente por los grandes artistas de los Estados Unidos, se transformaron en himnos solidarios. Después salió la idea de un megaconcierto solidario «Live Aid».

Luego de un gran trabajo de coordinación de agendas, llamados a managers y músicos, el concierto se realizó en forma simultánea, el 13 de julio de 1985, en el Estadio Wembley de Londres y en el Estadio J.F.K de Filadelfia. El principal objetivo fue de recaudar fondos en beneficio para la población de Etiopía y Somalia.

Ambos estadios -en una época sin redes sociales- se vieron colmados de jóvenes que querían ayudar y ver a los músicos más importantes del planeta. El concierto fue transmitido en directo vía satélite en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo.

Adam Ant, Status Quo, The Style Council, The Boomtown Rats, Ultravox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Sting, Phil Collins, U2, The Beach Boys, David Bowie, Madonna, Simple Minds, Dire Straits, Elton John, Led Zeppelin, Queen, Wham!, Tears for Fears, Black Sabbath, The Who, INXS, Paul McCartney, Mick Jagger, Duran Duran, Eric Clapton y Huey Lewis & The News, entre muchos otros, pasaron por los escenarios. Muchas de estas presentaciones se pueden disfrutar en YouTube. Un gran trabajo de producción y logística. Fue un gran éxito: la recaudación superó los 100 millones de dólares.

La revista Pelo destacó la importancia del evento y preparó una cobertura especial para los lectores argentinos. En el número de agosto de 1985, salió en tapa Phil Collins actuando en el megaconcierto. También destacó un dato curioso sobre el músico: fue el único que estuvo en los dos escenarios, en Londres y en Filadelfia. Gracias a un avión Concorde, el cantante y baterista de Genesis pudo cumplir la misión. Todo un récord.

El artículo definió al espectáculo como «Un inmenso milagro». «Fue el más grande hasta el momento y es probable que no vuelva verse otro igual. Según el cálculo de los especialistas se registró una asistencia de 72 mil personas en la localidad de Wembley, 100 mil en Filadelfia, y aproximadamente un billón de espectadores siguieron el desarrollo del Live Aid en 143 países», destacó Pelo en su cobertura.

Tapa de la revista Pelo con la cobertura del Live Aid (Foto: revista Pelo)

«Live Aid no fue tan solo otro festival benéfico hiper poblado de celebridades. Es un hito inolvidable en la historia de la música. Fue el esfuerzo mancomunado de un grupo de seres humanos a fin de paliar la angustiada situación de otros seres humanos. Fue el fruto de meses de arduo trabajo de su creador Bob Geldof y de la desinteresada colaboración de productores, organizadores, músicos y personal técnico», concluyó el informe de Pelo.

Claro que hubo una gran diferencia entre el «Live Aid» y «One World Together in Home». En el primero, los músicos subieron al escenario para enfrentar al público y deleitar con alguno de sus hits. En el segundo, lo tuvieron que hacer desde sus casas.