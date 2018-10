Estrella del Liverpool soportó dos costillas rotas durante semanas

El central del Liverpool, el holandés Virgil van Dijk jugó durante varias semanas con dos costillas rotas, confirmó el técnico del combinado naranja, Ronald Koeman.

El último partido de van Dijk fue contra Alemania el pasado sábado, en la victoria de la naranja mecánica por 3-0.

El holandés solo se ha perdido un partido con el club de Inglaterra y fue titular en la victoria ante los teutones.

“Quería jugar contra Bélgica pero decidimos que mejor volviera con su club”, indicó Koeman.

Not a bad start to our @ChampionsLeague campaign. Now is time to recover and get ready for the weekend!

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 19 de septiembre de 2018