Esto es lo que se prevé en el clima: lluvias persisten 24 horas más

Debido a los últimos cambios climatológicos, se prevé que las lluvias persistan en Guatemala, al menos, 24 horas más.

Estos informes son proporcionados por el INSIVUMEH, a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Según datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), estás son las regiones afectadas por las lluvias:

Sur.

SurOriente.

SurOccidente.

Centro.

Franja Transversal del Norte.

Monitoreos de lluvias y huracanes

Por otra parte, las autoridades también indicaron que derivado de esto, se estará haciendo monitoreos constantemente.

Esto relacionado con el huracán «Kiko» y «Humberto», que hasta el momento, no representan mayor riesgo para Guatemala.

Sobre los huracanes

Los últimos informes brindados acerca de este fenómeno climatológico indican que el huracán «Kiko», se está moviendo hacia el Oeste en el océano Pacífico.

Mismo que hasta el momento se encuentra en categoría 4, por lo que ya se han activado distintas alertas en los países con mayor vulnerabilidad.

«Se mueve a 7 millas por hora, con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora. Sus vientos huracanados se sienten a 25 millas del ojo de «Kiko», pero sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta a 70 millas de su centro». indicó el Centro Nacional de Huracanes.

No obstante, según pronósticos, se espera que en los próximos días «Kiko» se vaya debilitando y no cause daños mayores.

Así mismo, está el huracán «Humberto», que se ha manifestado sobre el Océano Atlántico con trayectoria hacia el NorEste.

Este fenómeno ha pasado de ser tormenta tropical a huracán, con vientos que van a 75 millas por hora (120 kilómetros por hora) y se mueve hacia el noreste, lejos de la costa estadounidense.

Hasta el momento, el Centro Nacional de Huracanes comentó que se han presentando grandes marejadas y corrientes que se harán visibles a lo largo de las costas de las Bahamas.

Además, señalaron que «Humberto», estará pasando por el sureste de Estados Unidos.

Comentarios

comentarios