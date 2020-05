Lo que debes saber sobre la misión de la NASA y SpaceX

Las apuestas nunca han sido tan altas para SpaceX, de Elon Musk. El miércoles, la compañía intentará enviar a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional en una misión llamada Demo-2.

Será la primera vez en la historia que una compañía aeroespacial comercial ha llevado humanos a la órbita de la Tierra. La NASA y los fanáticos del espacio han esperado casi una década para este hito, que marcará el comienzo del regreso de los vuelos espaciales humanos desde suelo estadounidense.

El lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX avanza a pesar de la pandemia de covid-19, que ha cerrado las operaciones privadas y gubernamentales en Estados Unidos. La NASA dice que debe continuar con la misión para mantener la Estación Espacial Internacional, un gigantesco laboratorio de órbita, con personal completo de astronautas estadounidenses.

El alto funcionario de la agencia espacial, Jim Bridenstine, también dijo que espera que este lanzamiento inspire asombro y suba el ánimo de la gente durante la actual crisis de salud.

Estados Unidos no ha lanzado sus propios astronautas al espacio desde que el Programa del Transbordador Espacial terminó en 2011. Desde entonces, los astronautas de la NASA han tenido que viajar a Rusia y entrenar en la nave espacial Soyuz del país. Esos asientos le han costado a la NASA hasta US$ 86 millones cada uno.

Pero la agencia espacial decidió no crear su propio reemplazo para el transbordador. En cambio, le pidió al sector privado que desarrollara una nave espacial capaz de transportar con seguridad a los astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional, una decisión controvertida considerando que la NASA nunca antes había subcontratado el desarrollo de una nave espacial con calificación humana. La idea era que las empresas comerciales podrían reducir los costos e impulsar la innovación, y la NASA tendría más tiempo y recursos para concentrarse en explorar más profundamente el sistema solar.

NASA y SpaceX apuntan actualmente al miércoles a las 4:33 pm ET para el despegue desde el Centro Espacial Kennedy de Florida en el condado de Brevard, Florida. Si el mal tiempo o problemas técnicos se interponen, la NASA tiene el 30 de mayo y el 31 de mayo como días de respaldo.

A partir del lunes por la noche, parecía haber un 60% de posibilidades de condiciones climáticas favorables. El día del lanzamiento, los funcionarios evaluarían el clima seis horas, cuatro horas y 45 minutos antes del lanzamiento.

El cohete despegará del “Pad 39A”, un sitio histórico que ha sido el punto de partida de misiones que se remontan a la era Apolo, incluido el primer alunizaje en 1969. SpaceX está alquilando la plataforma de lanzamiento de la NASA.

Falcon 9 and Crew Dragon are vertical on the launch pad pic.twitter.com/2nw9h0jxde

— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2020