Lo que hizo esta joven dejó atónitos a todos sus seguidores

Mientras transmitía en vivo, una joven mostraba a sus seguidores su experimento, pero lograrlo fue imposible y dejó atónitos a sus seguidores.

El vídeo que muestra a una joven realizarse un tratamiento capilar, quien había aplicado un producto para alisar su cabello.

No obstante, los resultados obtenidos no eran lo que esperaba, pues la vlogger, a medida que cepillaba su pelo se dio cuenta que el mismo se le caía por mechones.

Sin embargo, la joven se mantenía escéptica de lo que tanto ella como sus seguidores estaban viendo, y cada que cepillaba el cabello, se le caía.

Lmfaoooooo so my friend was bleaching her hair on live and this happened pic.twitter.com/Rc79tEfeOT

— aj ✰✰✰✰✰ (@ajrosesolis) 27 de junio de 2019