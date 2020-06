Lo que no sabías de la vida de Gerardo Ixcoy «Lalito Diez», el maestro que da clases en su tricieducativa

Hace unos días, en redes sociales se compartieron imágenes de un profesor que utilizaba una tricitaxi adaptado para dar clases en Quiché.

En una entrevista a Canal Antigua, Gerardo Amilcar Ixcoy Tavico «Lalito Diez», de 27 y originario de Santa Cruz del Quiché comentó mas sobre su vida y lo que lo motivó a cumplir con este proyecto.

¡Conoce más del guatemalteco!

¿Qué te motivó a ser maestro?

Me gradué en el 2011 de Maestro de Educación primaria Urbana en el Instituto Normal Mixto Juan de León. Considerando que en mi hogar había necesidad de sufragar gastos empecé en busca de un trabajo, pero por falta de experiencia no se me dio la oportunidad de ejercer. De pronto unos vecinos me mencionaron que habían abierto un nuevo colegio, emocionado fui pero no cumplía con uno de los requisitos, la sorpresa fue que contrataron a una de mis hermanas, le dieron dos grados cuarto y quinto primaria, me alegré mucho por ella, aunque no recibía el sueldo mínimo ella era feliz, al pasar los meses se le fue complicando impartir clases en dos grados a la vez, y decidí proponerle al Director que me diera la oportunidad de trabajar ad honoren y fue así como me apasioné y me motivé por enseñar y más aún por los niños que asistían al Colegio ya que ellos pertenecen a un Orfanato, conocí la historia de cada uno de ellos y desde ese entonces, me propuse a aprender con ellos y ser una mejor persona.

¿Cuál es tu situación laboral actual por el coronavirus?

Inestable, nadie se esperaba que el país se paralizara, tanto los niños como profesores hemos tenido grandes dificultades.

¿Por qué nació la idea de dar clases a domicilio?

– En relación con esta pregunta, la idea surge por el amor a mis educandos con la finalidad de poder coadyuvar a su formación académica, conozco de su situación y contexto sociocultural, no todos tienen las posibilidades económicas y accesos a recursos materiales tecnológicos (computadora, celular, impresora e Internet) para que se pueda llevar a cabo un aprendizaje de calidad y de esa manera motivar y evitar la deserción escolar.

¿Quiénes te han apoyado en el el proyecto de dar clases en tu transporte?

Mis padres, esposa y hermanos.

¿Cómo llevaste a cabo tu idea y a qué lugares te acercas a impartir clases?

Tenía un ahorro de Q700.00 junto con mi esposa buscamos un triciclo de segunda, luego correspondió modificarla y transformarla en lo que en mi imaginación estaba, pero ya no tenía dinero, entonces le propuse un trato a mi hermano que tiene su taller de estructuras metálicas que le trabajaría dos semanas a cambio que me diera el material y me ayudara a crear mi TRICI-EDUCATIVA él aceptó y así fue como sucedió.

Visito diferentes zonas y también una comunidad que queda a 2 kilómetros de donde resido.

¿Qué es lo bueno o preocupante que has visto durante esta cuarentena?

Me da gusto ver a mi gente que lucha a pesar de las dificultades, la crisis hace a generar nuevas ideas.

Lo preocupante es la indiferencia de muchos que tienen grandes posibilidades para apoyar y no lo hacen ante esta situación que estamos atravesando.

¿Seguirás dando clases? ¿Cómo te han recibido los niños?

Seguiré si no hay impedimento de parte de nuestras autoridades educativas.

Mis niños me han recibido con una gran sonrisa y eso me hace sentir bien y pasa algo maravilloso con esta situación, si somos felices con lo que realizamos estaremos felices con nuestra familia quienes nos esperan con alegría.

¿Cómo ha sido tu vida en la educación?

Actualmente llevo 8 años laborando para el colegio, la cual aprovecho para agradecerle al señor Director por brindarme la oportunidad de ejercer en su centro educativo, he aprendido mucho con mis compañeros de trabajo y en especial con los niños que me han enseñado a enseñar.

Un mensaje a los guatemaltecos

«Para concluir quiero decirle a todos los que se han tomado el tiempo de escribirme y a los que me saludan en la calle ¡GRACIAS! me motiva para seguir aprendiendo, hay que mencionar, además que mi proyecto que decidí realizar no tiene la más mínima intención en dejar mal a los colegas docentes. admiro el potencial, entusiasmo y la iniciativa de muchos docentes que tienen el espíritu de servicio y seguramente lo están haciendo para contribuir a nuestra niñez guatemalteca y ojalá algún día pueda formar parte del gremio magisterial, se les respeta y admira», comentó Gerardo Amilcar Ixcoy Tavico, un servidor de corazón.

*Entrevista: Fernanda Mérida