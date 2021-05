Lo que se sabe sobre el reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Affleck, de 48 años, salió anteriormente con la actriz Ana de Armas. Los coprotagonistas de Deep Water se separaron en enero después de estar vinculados sentimentalmente por primera vez a principios de 2020.

A fines de abril, el actor fue visto afuera de la casa de López en Los Ángeles. Días después, los dos asistieron y participaron en el evento VAX LIVE: The Concert to Reunite the World , que fue grabado el 2 de mayo y transmitido el 8 de mayo.