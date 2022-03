Los diplomáticos abandonan el discurso del canciller de Rusia en la ONU

Representantes de Europa y otros aliados se retiraron durante un discurso por videoconferencia del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la Conferencia de Desarme de la ONU celebrada este martes en Ginebra.

Un video publicado por la delegación francesa mostraba a decenas de funcionarios abandonando la sala mientras Lavrov comenzaba su discurso por videoconferencia.

«Abandono de la UE y sus socios durante la declaración del ministro Lavrov en la Conferencia de Desarme esta mañana para mostrar nuestro apoyo a Ucrania», decía el tuit.

Durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Lavrov dijo que no asistía en persona por lo que calificó de medidas «indignantes» de la Unión Europea al aplicar sanciones a Rusia tras su invasión no provocada de Ucrania.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022