Los estrenos en junio en Netflix, Amazon y HBO Max

Desde animé clásico de los noventa, la guerra contra las drogas en Brasil y México hasta un musical de Broadway sobre el anhelado «sueño americano» llevado a la gran pantalla. Estos son los estrenos en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max de junio de 2021.

Estrenos en Netflix en junio de 2021

«Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie»

Los seguidores del anime y en especial de Sailor Moon van a deleitarse con esta película. «Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie» se estrena el 3 de junio en Netflix.

Según la plataforma, la historia se llevará a cabo en Tokio en el mes de abril, cuando la capital japonesa se vuelve toda rosa gracias al florecimiento de los cerezos. También, en esa época, celebran el eclipse lunar total más grande del siglo.

«A medida que la Luna nueva oscurece el Sol y atenúa gradualmente su luz, Usagi y Chibi-Usa se encuentran con Pegasus, quien está en busca de la Doncella elegida que pueda romper el sello del Cristal Dorado. Mientras tanto, una compañía misteriosa, llamada Dead Moon Circus, aparece en la ciudad cuyo nefasto plan es dispersar las encarnaciones de pesadilla conocidas como Lemures, apoderarse del ‘Cristal de plata legendario’, gobernar la Luna y la Tierra, y eventualmente dominar el universo entero», describe Netflix a esta cinta.

La producción contará con dos episodios.

«Selva trágica»

De Netflix Latinoamérica llega la cinta Selva trágica, la cual se estrena el 9 de junio.

La cinta está ambientada en la década de 1920 y cuenta los misterios de la selva en la frontera de México y Belice.

«En lo profundo de la jungla maya, un territorio sin ley donde abundan los mitos, un grupo de trabajadores de la goma de mascar mexicanos se cruza con Agnes, una misteriosa joven beliceña. Su presencia incita a la tensión entre los hombres, despertando sus fantasías y deseos. Llenos de nuevo vigor, afrontan su destino, sin saber que han despertado a Xtabay, un ser legendario que acecha en el corazón de la jungla», según Netflix.

«Somos»

Otra serie inspirada en Latinoamérica llega a nuestros estrenos en Netflix de junio. Se trata de Somos.

Netflix dio a conocer que la serie está inspirada en el artículo ganador del Premio Pulitzer de la periodista Ginger Thompson, publicado en ProPublica en 2017.

El artículo habla de la Masacre de Allende, en el estado mexicano de Coahuila, cerca de la frontera con Estados Unidos en 2011.

«Somos recrea con imaginación las historias de la gente del pequeño pueblo de Allende en los días previos a una masacre impactante. Creado por James Schamus y coescrito por la mexicana Monika Revilla y Fernanda Melchor, Somos cuenta la historia de la guerra contra las drogas desde la perspectiva de las víctimas, dando voz a aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre cuando, sin previo aviso, su ciudad fue golpeada por una tragedia provocada por una operación de la DEA que salió mal», según Netflix.

La serie contará con 6 episodios y se estrena el 30 de junio.

Estrenos en Amazon Prime en junio de 2021

«Dom»

Amazon Studios viaja a Latinoamérica para su primera serie original en Brasil, «Dom».

Según la plataforma, la serie está basada en «la historia real de un padre y un hijo en lados opuestos de la guerra contra las drogas en Río de Janeiro».

«La serie sigue a Víctor, un joven buceador que, por un giro del destino en el año 1969, se convierte en un agente de inteligencia militar y acepta la guerra contra las drogas como su misión de vida. Con el paso de los años, se enfrenta a la desilusión de una guerra sin fin y ve a su propio hijo, Pedro, sucumbir ante el enemigo contra el que luchó incansablemente: la cocaína. Pedro se convierte en adicto y en líder de una banda criminal que dominó los tabloides a principios de la década de 2000, emergiendo como uno de los criminales más buscados en Río: Pedro Dom», dice Amazon Studios.

Las serie contará con ocho episodios y se estrena a nivel mundial el 4 de junio.

«September Mornings»

Amazon Prime presenta también «September Mornings», otra serie basada en Brasil. En esta se cuenta la lucha de una mujer transgénero para ser libre.

La serie se estrena durante el mes del orgullo LGTBQ.

«Después de años pasando por el infierno, las cosas empiezan a mejorar. Cassandra tiene un novio al que adora y además de trabajar como mensajera en moto, en el centro de São Paulo, cumplió su sueño de presentarse en espectáculos cantando a Vanusa, una cantante romántica que triunfó durante los años setenta en Brasil. Finalmente, también logró alquilar un apartamento tipo estudio. ¡Por primera vez en su vida, Cassandra tiene un lugar propio! Pero hay un gran cambio cuando una vieja amiga, Leide, aparece con un niño de diez años y dice que es su hijo», dice Amazon Studios sobre «September Mornings».

«September Mornings» llega a Amazon Prime Video a nivel mundial el 25 de junio.

«Bosch» séptima temporada

El drama policial «Bosch» estrenará su séptima y última temporada el 25 de junio en Amazon Prime.

La historia está basada en el best seller de Michael Connelly, «The Burning Room».

Harry Bosch, interpretado por Titus Welliver, investigará un incendio que desencadenó con la muerte de una niña de 10 años.

«El detective Harry Bosch arriesga todo para llevar a su asesino ante la justicia a pesar de la oposición de fuerzas poderosas. El caso políticamente delicado y sumamente cargado obliga a Bosch a enfrentarse a un dilema agotador de hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr la justicia», dice Amazon Studios.

Estrenos en HBO Max en junio de 2021

«Juan Luis Guerra: Entre Mar y Palmeras»

La música no podía faltar en nuestros estrenos de 2021. HBO Max nos lleva a República Dominicana para disfrutar del maestro Juan Luis Guerra y su 4.40.

«Acompañado por su legendaria banda 4.40, Guerra se presenta ante las olas del mar y las hermosas palmeras, en ese escenario increíble del Caribe, interpretando un repertorio que combina sus clásicos y sus éxitos recientes. Además, ofrece al público una interpretación intimista de algunos arreglos presentes en su más reciente trabajo audiovisual: Privé», dice HBO Max sobre la producción.

«Juan Luis Guerra: Entre mar y palmeras» se estrena el 3 de junio en HBO Max.

«In the Heights»

De los escenarios de Broadway a la gran pantalla… Finalmente la historia del sueño americano plasmada en «In The Heights» podrá ser estrenada tras los retrasos impuestos por la pandemia de coronavirus.

«El aroma de un cafecito caliente flota en el aire a las afueras de la parada de metro de la calle 181, donde un caleidoscopio de sueños se une a esta comunidad vibrante y unida. En la intersección de todo esto se encuentra el simpático y magnético dueño de una bodega que ahorra cada centavo de su rutina diaria mientras espera, imagina y canta sobre una vida mejor», dice la sinopsis de HBO Max de «In the Heights».

El Washington Heights de Lin-Manuel Miranda llegará a HBO Max el 10 de junio y se estrenará en los cines en Estados Unidos el 11 de junio.

«The Conjuring: The Devil Made Me Do It»

De la música y de los sueños pasamos a las pesadillas con la séptima entrega del universo de «The Conjuring».

«The Conjuring: The Devil Made Me Do It revela una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los experimentados investigadores paranormales de la vida real Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, comienza con una lucha por el alma de un niño, luego los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes, para marcar la primera vez en la historia de Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría demoníaca posesión como defensa», dice HBO Max sobre esta historia.

La escalofriante cinta se estrena en HBO Max el 4 de junio.

*Con información de CNÑ