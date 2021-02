Los Golden Globes nomina a La Llorona a Mejor película en idioma extranjero

Este miércoles se dio a conocer a través de redes sociales que La Llorona, de Jayro Bustamante, está nominada en la categoría Mejor película de habla no inglesa, de la edición 2021 de los Golden Globes.

La película guatemalteca compite por el premio con Another Round (Dinamarca), The life ahead (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us Estados Unidos/Francia.

Por otra parte La casa de Producción anunció que Bustamante dará una entrevista próximamente en ¡Camino a los Golden Globes! para hablar del largometraje La Llorona.

