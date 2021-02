Los mejores consejos para el Home Office junto a tu Claro Hogar

En Claro están listos para comenzar este 2021, llevando a los guatemaltecos el mejor internet en su paquete de Claro Hogar.

Porque Claro sabe que, además de una buena conexión, también es necesario ciertos elementos para lograr un trabajo en línea exitoso; te ofrece los siguientes consejos:

1. Elige un ambiente de trabajo

Evita utilizar un espacio que utilizas para descansar como la cama o el sillón. Una de las ventajas de trabajar desde casa es que no tienes que preocuparte por el tráfico, horarios de transporte o incluso hasta la ropa que te vas a poner.

Es importante designar un lugar para utilizar tu Claro Hogar, toma en cuenta que sea cómodo, pero que sea capaz de mantener tu mente y cuerpo concentrado como lo hacías en la oficina.

2. Prepara un ambiente de trabajo confortable

¡Por nada trabajes acostado! Esto puede ser el peor enemigo para tu desempeño en el trabajo además de que te podría causar alguna molestia muscular. Lo importante es que encuentres una postura cómoda, que te permita estar con la columna recta y no te genere distracción para optimizar tu paquete de internet.

3. Establece una rutina

No hay nada mejor el en Home Office como tener horarios establecidos, ya que tendrás tiempos más flexibles que antes no tenías. Una vez que empiezas a trabajar, establece las horas y tiempos de descanso para que no trabajes de más y al igual no trabajes de menos, esto nos lleva al siguiente punto. La responsabilidad es un punto clave.

4. Planifica tu horario una noche antes.

¿Por qué en la noche? Muchas personas prefieren organizarlo en la mañana, esto genera que pasen tiempo de ese día organizándolo. Por esto, es mejor hacerlo en la noche, así tendrás todo el día organizado y con un buen ritmo desde el inicio.

5. Ten metas diarias

Al trabajar desde casa eres tú el que tiene la responsabilidad de supervisar que cumplas tus metas diarias. Para esto tener algunas anotadas, puede ayudar a que no las olvides y puedas asegurarte de que las cumplas. Puede ser de los más simple como contestar correos, hasta la videollamada con tu cliente.

