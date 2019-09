Los mejores memes de la humillación de Argentina a México

Argentina desnudó a México al golearlo 4-0 en una noche en el que la contundencia gaucha y la actuación de Lautaro Martínez, fueron lo destacado.

México llegaba de golear a Estados Unidos, lo que envalentonó a muchos en el vecino país, al punto que ponían a muchos de sus jugadores por encima de algunos de la albiceleste.

Pero el aterrizaje fue duro y las redes estallaron con críticas hacia Martino, el portero Memo Ochoa y la defensa azteca.

Argentina a México: no te doy otra no mas porque me gustan los tacos

