Los mejores memes de la Superliga europea

Uno a uno, empezaron a caer. Primero, fue el Manchester City y, luego, como fichas de dominó, los otros cinco clubes de la Premier League no tardaron en seguir el paso, antes de que no quedara ninguno en la llamada Superliga Europea.

El dramático colapso de la Superliga se produjo menos de 48 horas después de su anuncio oficial.

En un video publicado en las redes sociales del Liverpool, este miércoles por la mañana, el propietario del club, John W. Henry, considerado uno de los principales impulsores de la Superliga, se mostró arrepentido.

«Quiero pedir disculpas a todos los aficionados, a los seguidores del Liverpool Football Club (LFC), por los daños que he causado en las últimas 48 horas», dijo Henry. «No hace falta decir, pero hay que hacerlo, que el proyecto presentado nunca se iba a llevar a cabo sin los aficionados. Nadie lo pensó nunca de otra manera en Inglaterra.

«Durante estas últimas 48 horas, fueron muy claros en que no se iba a mantener. Los hemos escuchado. Yo los he escuchado. Y quiero pedir disculpas a Jurgen [Klopp, entrenador del equipo], a Billy [Hogan, director general], a los jugadores y a todos los que trabajan tan duro en el LFC para que nuestros aficionados estén orgullosos. Ellos no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en esto».

«Ellos fueron los más perjudicados, y de forma injusta. Esto es lo que más duele. Aman a su club y trabajan para que estén orgullosos cada día. Sé que todo el equipo del LFC tiene la experiencia, el liderazgo y la pasión necesarias para reconstruir la confianza y ayudarnos a avanzar».

Sin embargo, para la mayoría de los aficionados, una disculpa no es suficiente. El sentimiento generalizado de traición –ya que los fanáticos no fueron consultados antes de esta decisión y fueron tratados con desprecio– perdurará durante mucho tiempo.

Todavía está por ver si realmente se produce algún cambio, como por ejemplo un giro hacia el modelo alemán de propiedad de los aficionados «50+1», pero el Gobierno del Reino Unido confirmó que realizará una revisión del deporte dirigido por los aficionados si las autoridades futbolísticas no consiguen evitar la Superliga.

La reacción de los fanáticos

Tras el anuncio de la creación de la Superliga europea, los seguidores del deporte llenaron las redes sociales con una diversidad de memes graciosos sobre el torneo. Aquí les traemos las mejores creaciones difundidas en línea.

El dude que diseñó el logo de la #Superliga. pic.twitter.com/CjVzNvyet6 — 𝔻𝕒𝕟𝕥𝕖🐅 (@ElTigreDante) April 21, 2021

La #SuperLiga duró menos que mi última relación amorosa pic.twitter.com/CP53PH4OS8 — Patricio Ocampo Cáceres (@Patron_DelGol) April 21, 2021

Si hay Superliga, no hay Superliga, si hay Superliga, no hay Superliga.#ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/qwg97EIsbl — Jimena 🖤🥢 (@patucasa77) April 21, 2021

Lo de la SuperLiga de Florentino Pérez y la UEFA también lo predijeron Los Simpson.#EstamosContigoPresi pic.twitter.com/g2uF2ASPEp — El_TylerDurden 2.0 (@EI_TylerDurden) April 21, 2021

El Bayern y el PSG cuando los invitaron a la #Superliga pic.twitter.com/9GlQWFHrLs — Wisam Salaheldin – Real Madrid (@WisoMadridista) April 21, 2021

Lógica de algunos:

En contra de la Superliga = A favor de la UEFA

En contra de la UEFA = A favor de la Superliga

En contra de la Superliga y de la UEFA =??? pic.twitter.com/FYdCn5J1hX — Harold Trujillo Vivanco (@Haroldtruvi_25) April 21, 2021

Superliga

Nacio el 18-04-21

Fallece el 21-04-21

Tus seres queridos, aficionados fifa y uefa no te olvidan#Superliga #SuperLeague pic.twitter.com/iworLHXSTO — SeÑoR iKa (@daN1Kah) April 21, 2021

Deseando ver a los #Superliga, haciendo encaje de bolillos para cuadrar cuentas y hacer frente a sus inmensas deudas, sin poder fichar jugadores diferenciales……⬇️ pic.twitter.com/QociL3UL0D — Donostiko Periko (@DonostikoPeriko) April 21, 2021

Laporta huyendo con el dinero de la Superliga después de renunciar a entrar pic.twitter.com/M6ShsI3tQb — • (@BarcoDeDest2) April 21, 2021

La Superliga hace dos días / La Superliga hoy pic.twitter.com/DRtcQTiYbQ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 21, 2021

La Superliga todos los miércoles. pic.twitter.com/6ErQBma5AP — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) April 21, 2021

La sede de la Superliga ahora mismo pic.twitter.com/Tt3KX0SRJM — Memes Comuneros♖ (@memescastilla) April 21, 2021

