Los memes más compartidos sobre la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook

Si tienes problemas con WhatsApp, Instagram o Facebook no eres el único.

Los problemas más comunes que registraron los usuarios de la app de mensajería son que no se pueden recibir ni enviar mensajes y que no conecta, según DownDetector, una página web que registra reportes de fallas de apps populares.



Whatsapp, como Instagram, es propiedad de Facebook.

Hay reportes de fallas desde Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, entre otros países de América Latina.

En Instagram, las fallas tuvieron un pico hacia la 1:30 ET. Los usuarios reportan que no pueden actualizar las publicaciones o que no tienen conexión.

Para Facebook, las fallas empezaron a reportarse en mayor volumen hacia la 1:20 ET. El problema más reportado por los usuarios es que el sitio web está fallando.

Hacia las 2:20 ET, los reportes de fallas han empezado a disminuir.

Los términos Instagram, WhatsApp y Facebook ya están en la lista de tendencias a esta hora en Twitter, donde los usuarios conversan sobre las fallas, y siempre hay espacio para el humor.

