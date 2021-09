El expresidente Barack Obama y Bill Clinton se unieron al presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden esta mañana en Manhattan para la ceremonia de conmemoración en el Monumento Nacional del 11 de septiembre.

Luego, Biden viajará a Queens antes de partir hacia Shanksville, Pensilvania.

Los nombres de las víctimas del 11 de septiembre son leídos por familiares para honrarlos

Los familiares están leyendo los nombres de todas las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de septiembre en Manhattan para honrarlos 20 años después.

El año pasado, la ceremonia anual de lectura de nombres se modificó por la pandemia de covid-19, con nombres pregrabados reproducidos por los altavoces para evitar el contacto cercano.

Bruce Springsteen interpretó «I’ll see you in my dream» en Manhatthan

Bruce Springsteen, oriundo de Nueva Jersey, interpretó su canción «I’ll See You In My Dreams» después de que se llevara a cabo el segundo momento de silencio en el Monumento Nacional del 11 de septiembre en Manhattan.

El álbum de Springsteen de 2002 «The Rising» fue una respuesta a los ataques.

“La idea de esos tipos subiendo las escaleras, subiendo las escaleras, subiendo, subiendo. Quiero decir que podrías estar subiendo una escalera llena de humo, podrías estar en la otra vida, seguir adelante”, le dijo a» Nightline «cuando se lanzó el álbum.