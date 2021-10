Los vampiros más famosos que se han visto en pantalla

Mientras los zombis son grotescos, los hombres lobo no son sofisticados y las momias no tienen cabeza, los vampiros sedientos de sangre tienen estilo, inteligencia y potencial narrativo en abundancia.

Durante siglos, los chupasangres nos han fascinado y asustado, ocupando los rincones más macabros de nuestro imaginario colectivo. Hay una razón por la que nos atraen tanto, dice un experto en tradiciones sobrenaturales: de todos nuestros otros monstruos, los vampiros son los más humanos.

«Los vampiros modernos son personajes que generan simpatía», dijo Phil Stevens, antropólogo cultural y profesor asociado de la Universidad de Buffalo. «Están atrapados en un infinito cósmico terrible, condenados a una vida de decepción debido a su necesidad de sangre humana».

Tampoco está de más que sean tradicionalmente «sofisticados, de élite, guapos, sexys», dijo Stevens.

«Los vampiros son seres románticos y sexys», le dijo a CNN en un correo electrónico. «No pasan por una transición espantosa y fea, como deben pasar los animales».

Trágicas y terribles, intrigantes y repulsivas, las historias de vampiros han perdurado durante mucho tiempo. Desde el Drácula definitivo de Bela Lugosi hasta los idiotas que viven en Staten Island de la serie FX «What We Do in the Shadows», estos son los vampiros más influyentes, profundamente entretenidos y, sí, más brillantes que hemos visto en pantalla.

Bela Lugosi, «Drácula»

Bela es el modelo.

El Drácula del actor húngaro es el bisabuelo del que descienden todos los demás vampiros de películas (y disfraces de vampiros de Halloween). Su versión del villano de Bram Stoker habla con timidez, se desliza por la pantalla con una amenaza hipnótica y luego realiza un hipnotismo real sobre sus víctimas. Desde ese acento de Transilvania que cambia la «w» por la «v», hasta la capa real que usa en su propio castillo (Drácula no se viste casual), el Conde de Lugosi es el rey original de exanguinación.

El Conde, «Barrio Sésamo»

Tu primer vampiro favorito.

¡AH AH AH! Si creciste viendo PBS, el Conde Contar podría haber sido el primer vampiro que alguna vez amaste. Tiene dos caninos puntiagudos para chupar sangre y, sin embargo, parece subsistir únicamente con el placer de contar números. El Conde es un monstruo familiar, aunque más macabro que su contraparte del Come Galletas, y todavía lo hace hoy en «Barrio Sésamo», sobreviviendo incluso a los vampiros más famosos de la pantalla. Parece que las matemáticas son más sustentables que la sangre de los vecinos Muppet.

Lestat, Claudia y compañía, «Entrevista con un vampiro»

Hollywood abraza el campamento de vampiros.

Las mejores obras de ficción de vampiros infunden una buena dosis de campamento en los procedimientos, y esta adaptación de 1994 de la novela debut de Anne Rice está repleta de eso. Por un lado, está protagonizada por Tom Cruise con una coleta rubia. Tienes que elogiar el compromiso de Cruise con su papel como el famoso Lestat, un antihéroe vicioso que siente un inmenso placer al despachar víctimas. Y la joven Kirsten Dunst se convierte en una niña vampiro escalofriante, años antes de que «Let the Right One In» y su remake estadounidense pusieran a los niños sedientos de sangre en el centro de sus historias. «Entrevista con un vampiro» se toma en serio, demasiado en serio, quizás, para una película protagonizada por Brad Pitt con lentillas de colores, cuando, en el fondo, es realmente un juego frívolo.

David y su pandilla, «The Lost Boys»

Las películas para adolescentes son mejores con chupasangres.

«¡Estás comiendo MAGGOTS, Michael!» – Kiefer Sutherland, el vampiro idiota original. Resulta que estar atrapado en el cuerpo de un adolescente por una eternidad también mantiene su alma enraizada en la adolescencia. «The Lost Boys» es una película por excelencia de los 80: tiene adolescentes enamorados, matoneadores con mal pelo, violencia cursi, los dos Coreys. De alguna manera, combina a la perfección la comedia adolescente y los tropos de terror en una película híbrida que es vital y duradera. Un triunfo crítico, esto no lo es, pero de todos modos los vampiros no fueron tomados en serio durante décadas. «The Lost Boys» entiende que las mejores películas de vampiros son divertidas por encima de todo.

«Solo los amantes quedan vivos»

Los vampiros exploran el pavor existencial.

Deje que el director Jim Jarmusch haga que el vampirismo sea aún más inquietante. Tilda Swinton y Tom Hiddleston forman una pareja dolorosamente elegante que se enfrenta a la soledad de la inmortalidad. Esta película es muchas cosas: una condena del exceso humano, una alegoría ambiental, una celebración tranquila de la vida, una meditación sobre la muerte. Es la película de esta lista que probablemente provocará la mayor introspección y quizá la única película indie mumblecore sobre vampiros. Por supuesto, los vampiros no son reales (¿o sí?), pero imaginamos que pueden sonar y sentir un poco así.

«Crepúsculo»

Un éxito de taquilla brillante.

Por más que lo intentemos, no podemos, no debemos, olvidar la exitosa serie de películas que nos enseñó que los vampiros brillan. Durante años, tu posición en el equipo Edward o el equipo Jacob fue tan importante como tu tipo de sangre. «Crepúsculo» cambió las reglas – no solo los miembros del clan Cullen eran «caminantes diurnos», su piel brillaba al sol como muñecas de porcelana. El horror no era el foco aquí, aunque hubo algunos enfrentamientos violentos entre vampiros. No, «Crepúsculo» era en realidad sobre el amor duradero entre una torpe estudiante de secundaria y un hombre no muerto casi 100 años mayor que ella. Las películas ganaron miles de millones, dividieron a los críticos mientras deleitaban a las adolescentes e inspiraron a los productores a extraer series de libros de YA en un intento de crear sus propias sagas de películas y televisión sobrenaturales de éxito. Pero solo «Crepúsculo» dotó al cine de lo que puede ser el juego de béisbol más épico jamás visto en pantalla.

Los compañeros de casa, «What We Do in the Shadows» (serie de televisión)

Vampiros como payasos.

¿Por dónde empezar con estos bufones? Son cobardes, descuidados y tontos, la antítesis del vampiro arquetípico y, sin embargo, podrían ser el grupo de chupasangres más entretenido en años. Piénsalo: Nandor canta Barenaked Ladies mientras hace jazz. Nadja persiguiendo a su muñeca fantasma después de que habita una rata inflable. Colin Robinson peleando con un troll literal. Laszlo se hace cargo de un municipio de Pensilvania como el camarero humano habitual Jackie Daytona. Nunca has visto a vampiros actuar tan tontamente, pero eso es lo que hace que este equipo sea tan encantador. ¡MURCIÉLAGO!

«True Blood»

Los vampiros de Bayou reciben su vencimiento episódico.

Tres palabras: Vampiros sureños jabonosos. Bien, dos más: Alexander Skarsgård. Y eso es todo lo que necesitas saber sobre «True Blood», el gótico sureño de HBO que puso a los humanos, chupasangres, hadas y otras especies sobrenaturales en las zonas rurales de Louisiana para luchar por la supremacía. Fue una fantasía escapista con mucha desnudez y sangre (esto era HBO, después de todo) que entendió que, en su esencia, los vampiros son monstruos hedonistas, y eso lo convierte en geniales para la televisión. (HBO y CNN son parte de WarnerMedia.)

«El Drácula de Bram Stoker»

Finalmente, los vampiros son sexys.

En su versión del conde más querido del mundo, el director Francis Ford Coppola abrazó el artificio. Desde las interpretaciones de cera de los actores hasta los escenarios sonoros sacados directamente de la Edad de Oro de Hollywood, la película era pura fantasía steampunk victoriana. «El Drácula de Bram Stoker» también destacó la línea directa de la novela: el sexo. El Drácula de Gary Oldman no puede sostener la llama del Conde de Lugosi, pero Oldman es mucho más sensual. «El Drácula de Bram Stoker» es una extraña mezcla de teatro y erotismo, aunque el pobre Jonathan Harker de Keanu Reeves parece irradiado desde otro universo en el que ninguno de los dos existe.

Spike, Angel y el resto de los vampiros, «Buffy la cazavampiros»

El romance conocido entre una chica y un vampiro.

«Buffy» puede haber sido sobre una cazadora de vampiros adolescente, pero no sin su melodrama, presentando no uno, sino dos romances prohibidos entre la cazadora y los monstruos que estaba destinada a destruir. Primero estaba el vampiro con alma Angel (cuyo malvado alter-ego Angelus regresaba ocasionalmente). Luego estaba el enemigo convertido en aliado Spike, un favorito de los aficionados. (Ambos chupasangres también fueron parte de la serie derivada de «Angel»). Buffy no terminó con ninguno de ellos al final de la serie, pero eso no ha impedido que los fanáticos elijan bandos casi 20 años después de que terminara.

«Blade»

El «caminante diurno» acecha la noche.

Pobre Blade. Detesta a los vampiros, pero también es uno de ellos. Mata a los chupasangres para ganarse la vida, pero él mismo tiene sed de sangre. También usa una gabardina de cuero negro que probablemente le pesa en sus cacerías. Pero es una maravilla de ver, un elegante asesino que reconcilia los dos mundos en conflicto de los que proviene con el estilo de los cómics. Mahershala Ali tomará el manto de Blade a continuación, con suerte vestido con el icónico, aunque sudoroso, abrigo de Wesley Snipes.

*Con información de CNN