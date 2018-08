Luka Modric es elegido mejor jugador del año por la UEFA

Este día se realizó el sorteo de la próxima edición de la UEFA Champions League en Mónaco. En dicha gala también se conoció que Luka Modric fue elegido como el mejor jugador de la temporada pasada.

Durante el evento de la UEFA se fue premiando a los mejores jugadores de la temporada pasada en cada posición: portero, defensa, mediocampista, delantero y jugador del año.

Fue en esta categoría donde Luka Modric superó en las votaciones a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. El croata y el portugués partían como favoritos, después de haber ganado la Champions League, mientras que el delantero egipcio quedó rezagado luego de caer en la final ante los merengues.

El mediocampista croata obtuvo el galardón tras haber recibido 313 puntos, 90 más que Cristiano, quien totalizó 223. Por su parte, Salah reunió 134 puntos. Sin duda, para Modric también fue beneficioso haber jugado un gran Mundial con Croacia y quedar subcampeón del máximo torneo de la Fifa.

Así Modric acaba con el reinado de Cristiano Ronaldo, quien se había llevado este premio los dos últimos años, por haber llevado al Real Madrid a ganar la undécima y duodécima ‘Orejona’ de su historia.

Por otro lado, cabe resaltar que CR7 dejó hoy plantada a la UEFA en la ceremonia. El jugador de la Juventus no se presentó, al saber que no sería ganador del preciado galardón.

La UEFA también premió a los mejores jugadores en sus posiciones. En el caso de la portería el ganador fue Keylor Navas. El costarricense superó a sus colegas Gianluigi Buffon y Alisson Becker.

El trofeo al mejor defensa de la temporada fue para Sergio Ramos. El central español se ha impuesto a sus compañeros en el Real Madrid, Marcelo y Raphael Varane.

Además, Luka Modric se llevó otro reconocimiento al ser considerado el mejor mediocampista del año, por delante de Toni Kroos y Kevin de Bruyne.

El mejor delantero del año fue Cristiano Ronaldo. El portugués fue el máximo goleador de la Champions League la pasada temporada, y de ahí el reconocimiento.

Por último David Bekcham se llevó el galardón por parte de la presidencia de la UEFA, por su trayectoria en el fútbol, y Pernille Harder fue elegida como la mejor jugadora del año.

