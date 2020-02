Macaulay Culkin contó toda la verdad sobre su relación con Michael Jackson

Por primera vez, Macaulay Culkin confesó cómo fue su último diálogo con Michael Jackson y reveló detalles de la relación que mantenía con el “Rey del Pop”.

El actor brindó una entrevista a la Revista Esquire y defendió al músico, que fue acusado de abuso a menores. El protagonista de “Mi Pobre Angelito” lo vio por última vez en un juicio del año 2005, cuando se cruzaron en el baño.

Según recuerda él, Jackson le dijo: “Mejor no hablemos. No quiero influir en su testimonio”. Luego se estrecharon en un abrazo.

“Voy a comenzar con la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada”, manifestó Culkin.

En el 2018 se estrenó un documental llamado Leaving Neverland, en donde se brindaban fuertes testimonios de aquellos que aseguran haber estado con el cantante en su hogar.

“Obtuve dinero, obtuve fama, tengo una hermosa novia y una hermosa casa y hermosos animales. Me llevó mucho tiempo llegar a ese lugar, y tuve que tener esa conversación conmigo mismo y, sinceramente, no es tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Soy un buen hombre”, indicó el reconocido actor.

Además, también reveló que se presentó en el casting de Once Upon A Time In Hollywood, la última película de Tarantino, aunque no salió como esperaba: “Fue un desastre. Yo no me habría contratado. Soy terrible haciendo pruebas de casting, y esta fue mi primera vez en casi ocho años”.

“La gente cree que estoy loco. Y hasta hace un año no me había dejado ver demasiado, así que lo entiendo”, y concluyó.