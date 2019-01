Macaulay Culkin habla de su amistad con Michael Jackson

Macaulay Culkin entiende la curiosidad sobre su amistad con Michael Jackson, pero insiste en que era bastante normal.

En un episodio del podcast “Inside of You With Michael Rosenbaum” lanzado el martes, Culkin habló sobre cómo el “Rey del Pop” lo tomó bajo su ala cuando el actor era una estrella infantil.

Dijo que Jackson se acercó a él a principios de la década de 1990 porque el cantante podía identificarse con Culkin, quien encontró la fama a los 10 años al protagonizar la película Home Alone (Mi pobre angelito).

El mismo Jackson se hizo famoso cuando era niño al frente de los Jackson Five.

Tenían una vida similar

“Quiero decir, al final de cuentas, es casi fácil decir que fue extraño o lo que sea, pero no lo fue, porque tenía sentido”, dijo Macaulay Culkin. “Al final, éramos amigos”.

Había una brecha de 22 años entre la pareja en ese momento, y la amistad ha sido de interés para los fanáticos en los últimos años, especialmente después de que Jackson fue juzgado en 2005 por cargos relacionados con las acusaciones de que abusó de un niño de 13 años del que se había hecho amigo.

Al cantante, que murió a los 50 años en 2009 por una sobredosis de propofol, lo declararon inocente.

“Es una de mis amistades lo que la gente cuestiona, solo por el hecho de que era la persona más famosa del mundo“, dijo Culkin durante el podcast.

Dulce y generoso

“Era una persona incomparable. Nadie más en mi escuela católica tenía ni idea de lo que estaba pasando, y él era el tipo de persona que había pasado por la misma situación y quería asegurarse de que no estaba solo”.

Describió a Jackson como “gracioso”, “hilarante”, “dulce”, “gentil” y “generoso” y dijo que cree que la superestrella apreciaba el hecho de que Macaulay Culkin no estaba impresionado con su fama y lo trataba como a una persona normal.

“Para mí, es muy normal y mundano”, dijo Culkin. “Sé que es un gran problema para todos los demás, pero fue una amistad normal”.

