Se arrepiente de haber violado la ley, pero no de defender a su hijo. Jamie Rathburn tiene problemas legales después de enfrentar a los acosadores de su hijo en la escuela.

“No me arrepiento de defender a mi hijo ni un poco”, dice ella. “Lamento la forma en que lo hice”.

Dice que la intimidación física y verbal hacia su hijo en la Escuela Primaria Greenbrier había ocurrido todo el año. A pesar de que envió un correo electrónico y tuvo reuniones con profesores y administradores en la escuela de Greenville, Carolina del Sur, no cambió nada.

La gota que derramó el vaso fue cuando los administradores separaron a su hijo de otros estudiantes para su protección. Ella dijo que dondequiera que fuera su hijo, su maestro lo seguía, incluyendo el almuerzo y el patio de recreo.

“Entré directamente en la escuela [y] les dije a esos niños que el acoso escolar no estaba bien”, le dijo a CNN. “Si querían continuar, entonces tendría que hablar con sus mamás porque la escuela no estaba haciendo nada”.

El informe policial

Dice que también maldijo a la maestra de su hijo y al director. Un informe policial obtenido por CNN confirma su declaración.

“La reacción adecuada a la insatisfacción con una respuesta de la escuela es tener una conversación con los adultos a cargo”, dijo la directora de comunicaciones del distrito, Elizabeth Brotherton, a CNN en un correo electrónico. “La Sra. Rathburn no ingresó a la escuela y se enfrentó a un acosador o acosadores en particular; gritó y amenazó a docenas de niños y niñas de ocho y nueve años porque no sabía a quién buscaba”.

Brotherton dice que la escuela estaba al tanto de las acusaciones de acoso escolar y que los maestros y administradores escolares se habían reunido con Rathburn. La maestra enviaba a Rathburn actualizaciones regulares sobre su hijo y lo vigilaba de cerca, así como a los acusados de acoso escolar, dijo Brotherton.

El distrito escolar dice que no estaban dispuestos a revelar cómo se castigaba al presunto agresor, pues eso violaría la privacidad de otra familia. Eso, según Brotherton, fue una de las cosas que frustraron a Rathburn.

Cuatro días después de que ella entró a la escuela, Rathburn fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Greenville bajo la acusación de interferir, interrumpir o molestar en una escuela. La policía se dio cuenta de todo lo que ocurrió a través de un video de Facebook que Rathburn publicó y luego eliminó tras el incidente.

Un delito menor

Después del incidente, Brotherton dijo que el distrito emitió una orden de entrada no autorizada para Rathburn que le impide ir a todas las escuelas del condado de Greenville porque ingresó ilegalmente a la escuela, no porque se enfrentó a un agresor.

La ley de Carolina del Sur clasifica el delito como un delito menor y, si la declaran culpable, podría recibir una multa de hasta 2.000 dólares o ser encarcelada por un año.

En retrospectiva, Rathburn dice que lamenta sus acciones pero no haber defendido a su hijo.

“Le debo una disculpa al personal, a los padres ya los estudiantes, absolutamente”, dice Rathburn. “Mis acciones fueron incorrectas, ya sea por la razón correcta o no. Al ponerme en su lugar, puedo entender la molestia”.

Mientras tanto, está poniendo en orden sus documentos, organizando una campaña de donación para los honorarios legales y tratando de encontrar un abogado.

Su primera cita en la corte es la próxima semana.

