Esto ofrecería el Real Madrid por Mbappé, otra figura rechaza al club

El Real Madrid sigue generando noticias tras la lllegada de Zinedine Zidane. Ahora se rumora sobre una suma de récord para contratar a la estrella francesa, Kylian Mbappé. Pero hay otra figura gala que ya rechaza a Zizou.

Según France Football, el Madrid ofrecería 280 millones de euros por Mbappé, en el próximo mercado de verano.

Y es claro que como muchos aseguran, Zidane no volvió así nomás, sino que puso condiciones al presidente Florentino Pérez.

Entre ellos, poderse gastar los 500 millones que tiene en sus arcas el club: 500 millones de euros.

En todo caso, serían 400 para fichar, y 100 por la venta de Gareth Bale.

Y no es para menos, pues el Madrid es el club más rico del mundo con al menos 751 millones de euros em ingresos.

Pero no todo es un lecho de rosas, pues también son rechazados.

Este es el caso del mediocampista del Chelsea, N’golo Kanté, quien aseveró en una entrevista a M6 de Francia, que si lo llamaba Zidane, “no es importante”, pues se debe al club londinense.

Kanté de 28 años también es seducido por el PSG y la Juventus, pero es conocido por su lealtad y su franqueza cuando se tratan de rumores.

I have chosen to join @chelseafc in 2016 as it has always been my priority. I want to thank the Management of the Club, the President and my agent for making this agreement possible. I am grateful to my teammates and to our amazing fans as the adventure continues. Common’ Chelsea pic.twitter.com/5hieULDX1L

— N’Golo Kanté (@nglkante) 23 de noviembre de 2018