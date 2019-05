Una maestra es arrestada por llevar armas a la escuela

Una maestra de cuarto grado en Seminole, Florida, fue arrestada por llevar un arma cargada y dos cuchillos a la Escuela Primaria Starkey.

Betty Soto tenía una pistola Glock de 9 mm cargada con siete cartuchos de municiones, un cuchillo de combate de seis pulgadas y un cuchillo de dos pulgadas en su mochila.

El arma fue expuesta en su aula con estudiantes de cuarto grado presentes, según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas.

Erica Kennedy, cuyos dos hijos asisten a la escuela, le dijo a la afiliada de CNN, WFLA, que estaba sorprendida.

“No puedo creer que algo así sucediera en esta escuela. Casi creo que van a tener que comenzar a revisar las bolsas de los maestros, o tal vez incluso tener un detector de metales”.

Permiso para portar armas

Aunque la maestra tiene un permiso para portar armas, fue arrestada por llevar las armas a las instalaciones de la escuela.

Soto le dijo a la afiliada de la CNN, WFLA, que “pregunte a DeSantis” y “pregunte a su gobernador” cuando se le preguntó por qué llevó las armas a la escuela, al parecer en referencia a un proyecto de ley que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó a principios de este mes, que permitiría a los maestros llevar armas en el campus.

La medida, que no entrará en vigor hasta octubre, permite a los distritos escolares decidir si participan en el programa. No es un requisito para los maestros o distritos, informó la afiliada de CNN, WFOR. Los maestros de los distritos que elijan participar deberán someterse a una capacitación de estilo policial, evaluación psiquiátrica y detección de drogas.

El contrato de enseñanza de Soto ya no se renovó antes de este incidente, dijo un portavoz de las Escuelas del Condado de Pinellas. Ella no regresará a la escuela por el resto del año y no será elegible para ser contratada en otro lugar dentro del distrito escolar.

Comentarios

comentarios