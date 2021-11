Magistrados retoman el control en nombramientos y trasladados de jueces

El antecedente

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó el control a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el nombramiento y traslado de jueces, aspecto que estaba en manos del Consejo de la Carrera Judicial.

El fin de las reformas

Era diferenciar las funciones jurisdiccionales que desempeñaban los magistrados de las administrativas. La idea era que el Consejo de la Carrera Judicial se hiciera cargo de las segundas y así evitar sobrecargas de trabajo en la administración de justicia.

Actualmente la CSJ está integrada por magistrados que ya cumplieron su periodo de vida Constitucional, pero debido a que el Congreso ha omitido su responsabilidad de renovar Cortes no han podido cesar del cargo.

El Consejo de la Carrera Judicial es un órgano independiente, ajeno a la CSJ que hasta antes de esta resolución tenía la potestad de decidir sobre los cambios en las sedes judiciales.

A criterio de expertos dejar todo el poder en manos de la CSJ podría ser contraproducente, ya que existiría peligro sobre los jueces independientes ya que podrían ser removidos de manera arbitraria.

En el contexto de la conversación del análisis

«Existe un debido proceso y está vigente aún. No debe sobredimensionarse la resolución de la CC. El vaso hay que verlo medio lleno no medio vacío», indica Marlon López.

«Los jueces no pueden ser removidos de su cargo a menos que haya una causa justificada. Si actúa un juez al margen de los cánones, deberá de ser removido o destituido de su cargo y no trasladado», indica Marlon López.

«No es cierto que el Consejo pierda institucionalidad. El nombramiento de más jueces es una necesidad. El Gobierno jamás prevé el presupuesto del OJ para que crezca el personal en territorios que evolucionan en varios aspectos», agrega Reyes.

«El pasante trabaja ad honorem hasta que haya una plaza. Esto inició la carrera judicial. Jueces de paz e instancia evalúan a estudiantes que realizan pasantías. Las Universidades también tienen programas para prácticas de estudiantes», indica Conrado Reyes.

El Consejo de la Carrera Judicial tiene enormes responsabilidades

¿Cómo es eso que la CSJ no puede nombrar a un funcionario del OJ si no ha sido evaluado? Desde allí se ve el peso del Consejo. Solo quien desconoce el sistema puede decir mentiras».

«Estamos sujetos a una evaluación anual. Al final de los 5 años para los jueces de primera instancia, se toma en consideración una evaluación ética y gestión del despacho, la calidad de sentencias, la evaluación académica, y evaluación directa y externa».

Hay sistemas que permiten presentar denuncias contra un juez. El juez podrá ser removido si existe causa justificada. Los traslados pueden ser motivadas hasta por el riesgo por la conflictividad. El buen juez puede ser reconocido por la población».

«La CSJ sigue nombrando jueces de primera instancia, jueces de paz. Nunca son removidos muchos de ellos, pues en la evaluación año con año es buena. El que no conoce el sistema de justicia puede hablar tanta falacia que se ha dicho», agrega Reyes.

«Los procedimientos del Consejo de la Carrera Judicial continuarán. El OJ no puede alejarse de las normas del gasto público y de certificaciones internacionales para nominar a servidores dentro del Organismo».

«El anhelo es que se amplíe el ascenso hasta las magistraturas. Ahora los nombramientos seguirán con los procesos de convocatoria pública. El Consejo seguirá proponiendo nóminas», explica el juez laboral, Marlon López.

Quienes iniciaron como pasantes y ascendimos sabemos que la carrera judicial no dependía de la Constitución del 86. Lo que no se debe de confundir que los procesos han cambiado en todo el mundo. Lo que no debe variarse son las normas constitucionales.

Vea la entrevista completa.