Mañana se realizará el Macro Simulacro a las 10:00 am

La Municipalidad de Guatemala se encuentra lista para realizar el macro simulacro para mañana 4 de febrero, esto en conmemoración del terremoto que sucedió en 1976, más de 500 inmuebles estarán siendo evacuados.

El Alcalde Ricardo Quiñònez junto a su equipo de la Municipalidad de Guatemala están listos para realizar el Macrosimulacro mañana martes, cuatro de febrero, a las 10 de la mañana, esto en conmemoración del terremoto sucedido en el año 1976, Según Quiñonez, la actividad se realizará con los protocolos de nivel internacional.

Este simulacro estará evacuando a más de 300 mil personas y más de 500 inmuebles, incluyendo Universidades, Hospitales, Edificios, e Iglesias.

Las zonas que participaran en la actividad son: Zona 1,4,9,10,13 y 14, con una red de sirenas que avisarán cuando el momento de evacuar.

El epicentro se estará dando en el km.160 ruta a los Amates Izabal y tendrá una magnitud de 7.6 grados, informó el Jefe Edil.

Para el Macrosimulacro se han dado a conocer varios consejos a tomar en cuenta al momento de escuchar las sirenas o la señal para evacuar. Estas son: No gritar ni correr para evitar pánico o accidentes. No usar elevadores. Evacuar los edificios sin crear pánico, no hacer bromas. Bajar las gradas del lado derecho con orden y calma. Obedecer a las autoridades, las señalizaciones y las salidas de emergencia.

