«Mando» deleita al público guatemalteco con «Última Ocasión»

El cantante mexicano «Mando», estuvo de visita por el país para deleitar al público guatemalteco con su nuevo sencillo «Última Ocasión».

En una entrevista con «Mando», nos contó sobre su gira por Centroamérica y su paso por Guatemala.

«Estoy super contento de estar de vuelta», expresó el joven perseverante al respecto de su visita al país.

Así mismo, comentó sobre su gira donde está promocionando su nueva canción, la cual estuvo en la segunda posición a nivel nacional en Guatemala.

Mando agregó que al enterarse de esta noticia, es algo que le «hace extremadamente feliz».

Por otra parte, agregó que se siente agradecido con toda la gente que lo apoya, escucha su música y la comparte.

«Mando» en gira

Este apasionado de la música indicó que como parte de su gira, estará viajando por Centroamérica y Sudamérica, específicamente, Perú.

Añadió que después de 2 años desde que vino por primera vez a Guatemala, en esta segunda ocasión, «el recibimiento ha sido muy bueno».

Anunció que tiene una canción nueva para el 4 de octubre, que es el proyecto previsto para cerrar el año.

«Lo que más me gusta de Guatemala y es algo que me he dado cuenta es la amabilidad de la gente», manifestó Mando.

