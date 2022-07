Manifestantes incendian la residencia privada del primer ministro de Sri Lanka

Los manifestantes irrumpieron en la residencia privada del primer ministro de Sri Lanka, y le prendieron fuego, según la oficina del primer ministro.

Wickremesinghe no estaba en la residencia en el momento de la violación. Lo habían trasladado antes a un lugar más seguro, dijo su oficina.

Un video en vivo transmitido por los medios locales mostró la residencia envuelta en llamas mientras la multitud se reunía en el lugar.

La residencia privada en Fifth Lane en la capital comercial de Colombo es donde residen el primer ministro y su familia. Está separado de la residencia oficial, llamada Temple Trees.

Anti Govt. protesters have set Sri Lankan Prime Minister's private residence on fire after he announced he's resigning as a PM. pic.twitter.com/yKaceyvyRN

— Real Mac Report (@RealMacReport) July 9, 2022