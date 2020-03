¿Mantenida? Algunos seguidores criticaron a la esposa de Ricardo Montaner

View this post on Instagram

El siempre está cuidándome las espaldas, protegiéndome, pendiente que no me tropiece, cada vez q bajo las escaleras me dice “agárrate”, me cuida como si fuera una niñita, me dice q me ama mil veces al día, me mira y me dice “que Bella estás “ , me dice q yo le doy todas las respuestas, cuida mi corazón … Amor, así se llama ese síndrome. 👁 si alguna feminista extrema quiere hacer algún comentario: amooooo que él sea así y que sea el hombre de la casa y yo su ayuda idónea. Así q no pierdan el tiempo tratando de decirme que yo soy autónoma y q no necesito a ningún hombre q me cuide. Esa no soy yo. Yo si que lo necesito a él @ricardomontaner date con furia. #lovewins #Diosloscriaylosjunta #mitribu #losmontanerenmanada