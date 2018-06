Maradona ofrece recompensa para hallar a quien divulgó rumor sobre su muerte

Maradona levantó una serie de rumores tras sufrir algunos problemas de salud, mientras veía el partido Argentina-Nigeria en Rusia, informó este jueves su abogado.

“Di las instrucciones para que hagan pública la decisión de dar una recompensa de 300 mil pesos (unos US$10 mil) a aquella persona que aporte datos certeros y precisos sobre el autor de los audios”, dijo al diario Clarín el abogado Matías Morla desde Rusia.

El astro argentino sufrió una descompensación el martes al final del partido con el cual Argentina clasificó a octavos de final del Mundial Rusia-2018.

“Estoy perfecto, nunca estuve mejor”, dijo a la prensa al día siguiente para desmentir cualquier rumor sobre su salud.

❗Diego Armando Maradona had to be transferred to the hospital of San Petesburg for his critical state after Argentina’s match.pic.twitter.com/GReE0qJJ4A

— Barca Media(Backup) (@BarcaMediaAcc) June 26, 2018