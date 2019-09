¡Maravillosos! Estos son los nuevos rinocerontes del Zoológico La Aurora (Video)

El Zoológico La Aurora inauguró oficialmente el nuevo recinto que servirá para albergar a una pareja de rinocerontes blancos africanos procedentes de Sudáfrica.

El rinoceronte blanco es la mayor de las cinco especies de rinocerontes que existen, llegan a pesar hasta tres mil libras.

También el segundo animal terrestre más grande y el cuarto mamífero terrestre más pesado después de las tres especies de elefantes.

El cuerno de los rinocerontes no es un cuerno verdadero como el de las vacas o el de los toros al no crecer del cráneo, ni un colmillo, como el de los hipopótamos, elefantes o jabalíes al no crecer de la boca.

Es más bien una dureza en la zona de la nariz y está formada por queratina el mismo material que forma nuestras uñas y pelo.

Así, si el cuerno se rompe en una pelea, puede llegar a regenerarse, llegando incluso a crecer 7 cm al año.

Rinoceronte hembra busca nombre

Durante la presentación a Canal Antigua y los medios se pudo ver a los nuevos residentes del zoo de una manera muy activa.

En las tomas se les muestra paseándose de un lado al otro de forma paralela.

El nombre del macho es «Arturo» y el de la hembra se estará escogiendo en un concurso que está organizando el zoo.

Los nuevos habitantes

Para que la pareja llegara a este lugar, el zoológico tuvo que hacer modificaciones al recito para que fuera adecuado para ellos.

A partir de este martes, el público en general podrá asistir a conocer a los nuevos integrantes, siendo la primera vez que muchos puedan observarlos.

Además, las autoridades del Zoológico La Aurora mencionaron que el domingo 15 de septiembre el parque permanecerá abierto.

Los rinocerontes comparten asilo con un grupo de antílopes, lo cual no genera peligro porque ambos son herbívoros.

Además de la nueva pareja, los rinocerontes más cercanos a Guatemala se encuentran en Colombia; por lo que esta es una nueva experiencia.

*Con videos y fotos de Marcos Cahuex

