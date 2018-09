Antes de las firmas, ¿sabías de Marduk y de otras bandas de “black metal”?

Tras haber superado las 7 mil 500 firmas solicitadas para evitar que la banda de black metal Marduk tocara en el país, la solicitud se elevó a 50 mil.

Hasta el mediodía de este lunes, la petición en la página change.org ya estaba cerca de las 36 mil firmas.

Pero antes de hacerse pública esta solicitud, muchas personas desconocían la existencia de Marduk.

Esta banda fue fundada en 1990 por el guitarrista Morgan Steinmeyer, y junto con Dark Funeral, Dissection y Abruptum son de las primeras agrupaciones suecas en interpretar el género black metal.

Un top 5 de black metal

Pero además de Marduk existe infinidad de agrupaciones de este tipo.

Si no eres afín a este género musical, no te aseguramos que puedas escuchar por mucho tiempo algunas de sus canciones.

Sin embargo, te dejamos un top 5 de estas agrupaciones.

Behemonth: las presentaciones de esta banda mezclan rituales con cantos tribales y manifiestan mucha cólera, utilizan tambores e incienso, además de otros elementos esotéricos, y su banda sonora no es apta para los débiles de corazón.

Behexen: el vocalista y letrista de esta agrupación, Hoath Torog, es satanista confeso y, por ende, la música que crean es brutal y cruda.

Dissection: terminó su carrera en 2006, cuando el vocalista Jon Nödtveidt se quitó la vida en un aparente ritual satánico.

Batushka: esta agrupación ya se presentó en Guatemala y sus letras emanan agresividad y solemnidad. Se caracterizan por utilizar imágenes religiosas en las portadas de sus discos.

Dark Funeral: escucharla produce escalofríos, pero lo aterrador está en sus letras; claro, para quienes no gustan de este tipo de música. La banda se formó en 1993 y sus temas más fuertes son 666 Voices Inside, Open the Gates y Enriched by Evil.

