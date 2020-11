Es jueves por la mañana en EE.UU., y la carrera por la Casa Blanca aún está muy reñida para declarar un ganador. A medida que continúan llegando los votos, el exvicepresidente Joe Biden se ha acercado al umbral de 270 votos electorales necesario para ganar la presidencia, pero márgenes muy estrechos lo separan de Donald Trump en estados clave en el campo de batalla.

Estos son los seis estados donde CNN aún no ha hecho una proyección:

Alaska

Arizona

Georgia

Nevada

Carolina del Norte

Pensilvania

Lo que sabemos:

Según las proyecciones de CNN hasta ahora, Joe Biden lidera la carrera por la Casa Blanca con 253 votos electorales. El presidente Trump tiene 213 votos electorales.

Recordatorio: Cada candidato necesita 270 votos del colegio electoral para ganar la presidencia.

Que esperar:

A continuación, lt mostramos cuándo recibiremos actualizaciones de los funcionarios locales hoy:

10:30 a.m. ET: el secretario de Estado de Georgia llevará a cabo una conferencia de prensa. Actualmente hay un margen de 33.000 votos entre Trump y Biden, y quedan alrededor de 90.000 votos por contar.

Mediodía ET: El condado de Clark, Nevada, que incluye Las Vegas, dará una actualización. El país tiene la mayor proporción de votos en Nevada y ayer guardó silencio sobre las actualizaciones. En todo Nevada, Biden tiene una pequeña ventaja de 8.000 votos.

9 p.m. ET: Funcionarios del condado de Maricopa de Arizona, el condado más grande de Arizona, que en el área de Phoenix, planean dar su próxima actualización. El condado tuiteó durante la noche que quedan 275.000 boletas.

Quedan unos 50.000 votos por contar en Georgia