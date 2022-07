María Mercedes Coroy debuta en el Universo Marvel, como la mamá de Namor en Black Panther: Wakanda Forever

El 23 de julio, Marvel presentó el tráiler oficial de Black Panther: Wakanda Forever en la Comic-Con de San Diego. Esta es una de las cintas más esperadas de la UCM ya que le dará el cierre a la fase 4.

Como parte del elenco de la cinta que se estrenará el próximo 11 de noviembre, se encuentra la guatemalteca María Mercedes Coroy, quién dará vida a «Namor» y será protagonizado por el actor mexicano Tenoch Huerta.

María Mercedes dijo que varios de sus personajes han estado ligados a esa acción; sin embargo, dar a luz a uno de los personajes más esperados e importantes de una película es un gran honor «es un sentir inexplicable, una gran oportunidad para mi».

La actriz guatemalteca explicó estar emocionada en el momento del lanzamiento del tráiler «tuve un mar de emociones al verme, sentir mi corazón palpitar tanto de la emoción y de que allí estoy donde no me lo imaginé que iba a llegar».

«No me imaginaba que algún día estaría en una película de super héroes, siempre me ha encantado verlas y de niña me emocionaba la manera en que se ven los personajes. No imaginé tener esta oportunidad y aquí estoy con una gran satisfacción» indicó María Mercedes.

Retos de María Mercedes durante el rodaje de Wakanda Forever

Señaló que ser parte del Universo Marvel era algo especial, así también dijo que es un reto en su carrera profesional como personal por ser una producción diferente, ya que sus personajes en otras películas han estado ligados a sucesos reales, «son historias que tienen que ver con nuestros pueblos y problemáticas con las que nos podemos identificar, este personaje trae magia de un universo nuevo para mi» dijo María Mercedes.

También mencionó que lo más difícil de rodaje fue actuar bajo el agua y saber cómo reflejar las emociones y hacer que se vieran reales «es un reto hacer que no salieran burbuja de la nariz o boca».

Asimismo, señaló que el personaje de la mamá de Namor la tuvo nadando todo un año, así también aprendió técnicas como la de apnea para rodar dentro del agua.

Por último, María Mercedes motivó a los jóvenes a seguir sus sueños «puedes estar muy lejos de la meta pero disfruta del camino y aprender de cada experiencia es lo que te hace ser quien eres día a día».