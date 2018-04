Denuncian a Mariah Carey por acoso sexual y despido injustificado

La exmánager de Mariah Carey, Stella Bulochnikov, presentará una demanda contra la cantante por acoso sexual, tras romper su relación laboral de representación.

Bulochnikov alega que Carey violó sus derechos civiles al despedirla de manera injustificada, y asegura que la intérprete siempre estaba desnuda frente a ella, e incluso habría realizado “cosas sexuales” en su presencia, y también la involucró con el abuso de ciertas sustancias.

Stella Tolper, como es conocida Bulochnikov, afirma que la diva le debe dinero por su trabajo desde 2013, y que no la indemnizó de acuerdo con la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos, la Ley de Empleo y Vivienda Equitativa.

Carey declaró al diario canadiense ET que se defenderá en la Corte por las acusaciones, a las cuales calificó de “frívolas y sin bases”.

Con trastorno bipolar

Carey reveló días antes en una entrevista con la revista People que ha luchado en los últimos años contra el trastorno bipolar que padece y que en la actualidad está controlado con medicación.

La primera vez que fue diagnosticada, contó Carey, fue en 2001.

“No lo creí, no lo quería creer, no quería cargar el estigma de una enfermedad crónica que me definiría y posiblemente terminaría mi carrera”, manifestó la intérprete de 48 años, quien, tras “los más duros años”, decidió compartir su historia.

“Estoy en un buen lugar ahora, cómoda, discutiendo mi lucha contra el trastorno bipolar”, indicó.

Carey padece trastorno bipolar tipo II, el cual, según la clínica Mayo, se caracteriza por alternar episodios hipomaníacos con depresivos.

