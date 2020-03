Adam Levine se disculpa tras críticas de Maroon 5 en Viña del Mar

Adam Levine está en la miseria, pero no es por una mujer. Maroon 5 está enfrentando duras críticas por la presentación de la banda el jueves en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile.

La banda estadounidense de pop rock llegó 30 minutos tarde a su set y los fanáticos se quejaron de que Levine carecía de “energía para interactuar con la audiencia”, informó la agencia chilena de noticias Chilevisión Noticias.

En una publicación del viernes en Instagram Stories, el cantante dijo que sus fanáticos merecían una explicación.

“Para ser totalmente franco, hubo algunas cosas que me refrenaban anoche y dejé que me afectaran”, dijo Levine en un video. “Afectó cómo me estaba comportando en el escenario, lo cual no es profesional y me disculpo por eso”.

Levine dijo que estaba preocupado por asegurarse de que se veía y sonaba bien para los fanáticos que miraban desde su casa en la televisión.

“Batallé mucho y a veces es muy difícil para mí disfrazar esa lucha y por eso los decepcioné y me disculpo”, dijo Levine. “Adoramos absolutamente a nuestros fanáticos chilenos, nos encanta venir aquí. Anoche, no fue lo mejor y todo lo que puedo decir es que lo siento mucho”.

Los representantes de la banda emitieron una declaración, negando que los músicos subieran tarde al escenario y culpando de los problemas a “dificultades” técnicas.

“Maroon 5 subió al escenario según lo programado y a tiempo [el jueves por la noche]. Interpretaron 70 minutos de sus mejores éxitos con gran aclamación. Desafortunadamente, durante la presentación, la banda encontró numerosas dificultades técnicas durante todo el show, incluyendo problemas con el monitor y los dos de los oídos de Adam Levine”, dijo el comunicado.

El sábado, Levine compartió una foto de una multitud en Instagram. En la leyenda, agradeció a los fanáticos chilenos de Maroon 5.

“Si bien no siempre podemos compensar nuestro pasado, podemos hacer todo lo posible para aprender de él … gracias Chile por darme la oportunidad de crecer”, dijo.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es el evento musical más antiguo y más grande de América Latina y es uno de los más prestigiosos.

*Con información de CNN