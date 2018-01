Gabriel Castillo: “Nuestro objetivo está claro y es la permanencia”

Luego de las fiestas de fin de año, el Deportivo Marquense retornó a la actividad en el estadio Marquesa de la Ensenada bajo la dirección técnica de Gabriel “El Chato” Castillo, quién charló con Antigua Sports sobre el reto que tendrán en el torneo Clausura 2018 por mantener la categoría y no descender.

No vamos a ocultar nuestra realidad. Somos el último lugar en la tabla acumulada y tenemos que luchar contra eso. Nuestro objetivo está claro y es la permanencia y si eso nos trae otras cosas pues serán bienvenidas. Sabemos que cada partido para nosotros es vida, oxígeno y aire puro para mantener la categoría y estamos claros en eso”, expresó Castillo.

También platicó sobre los refuerzos que han llegado a “los leones” y la reciente incorporación de Minor López Campollo. “Traemos jugadores que por deseo no se van a quedar y no ha venido un jugador que no conozca, porque se piden las referencias necesarias. Nacho es un jugador que va a aportar mucho por la experiencia que ha ganado en los últimos años”.

