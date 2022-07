Marvel anuncia 2 películas de Avengers y la nueva fase de su universo

Marvel dio un vistazo al próximo capítulo de «Black Panther», el adelanto de dos minuto, lanzados durante el panel del estudio de la Comic-Con de San Diego, está repleto de avances de lo que nos espera en a secuela sin la estrella Chadwick Boseman, quien murió después de una batalla contra el cáncer en el 2020 a los 43 años.

La película llegará a los cines el 11 de noviembre.

También se anunciaron más detalles sobre la alineación de la llamada quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

El estudio ha puesto en marcha una nueva entrega de la franquicia Capitán América llamada «Capitán América: Nuevo Orden Mundial», que estará en los cines el 3 de mayo de 2024 y una película llamada «Thunderbolts», que llegará a los cines el 26 de julio de 2024.

Una nueva producción de los «Cuatro Fantásticos», está programada para el 8 de noviembre de 2024, que dará inicio a la fase 6, y que incluirá dos películas de «Avengers»: «Avengers: The Kang Dynasty» (se espera que se estrene el 2 de mayo de 2025) y «Avengers: Secret Wars» (7 de noviembre de 2025).

En televisión, Marvel presentó una nueva serie llamada «Daredevil: Born Again», protagonizada por Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, retomando sus papeles de la serie de Netflix que se emitió durante tres temporadas. Se transmitirá en la primavera de 2024.

También anunció «Agatha: Coven of Chaos», a estrenarse en el invierno de 2023; «Ironheart», programada para el otoño de 2023 y «Echo» para el verano de 2023.

Todos los proyectos de TV están incluidos en la Fase 5.

