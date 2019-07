Saluda a Simu Liu. Si no sabes su nombre aún, pronto lo sabrás, el actor ha sido elegido como protagonista de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” de Marvel, uno de varios proyectos cinematográficos nuevos anunciados por el estudio la noche del sábado en el Comic-Con de San Diego.

Está listo para protagonizar la película junto a Awkwafina, quien irrumpió en el 2018 con papeles en “Ocean’s 8” y “Crazy Rich Asians”, y Tony Leung.

El director Destin Daniel Cretton, mejor conocido por su movimiento indie “Short Term 12”, dirigirá el proyecto cinematográfico. El trabajo anterior de Liu incluye la comedia canadiense “La conveniencia de Kim”, disponible para el público estadounidense y de otros países en Netflix.

En el programa, interpreta a Jung, el hijo mayor de un dueño de una pequeña tienda.

También tuvo papeles en programas como “Nikita”, “Warehouse 13” y “Taken”.



“Será un nombre familiar muy pronto”, dijo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, a CNN después de un panel repleto de anuncios.

Según una biografía en el sitio web de su programa, Liu emigró a Canadá desde China con sus padres cuando tenía 5 años. Trabajó como contador antes de entrar en la actuación.

“Todo lo que siempre quise hacer cuando estaba creciendo era enorgullecer a [mis padres]”, dijo Liu en el escenario de Comic-Con. “Lo que trato de decir es que estoy realmente feliz de no ser un médico. Entonces, tengan papá y mamá”.

“Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos” llegará a los cines el 12 de febrero de 2021.

Liu no ha sido tímido acerca de su camino al papel de Shang-Chi.

Después de que se rompió la noticia de su casting, recordó un tuit de diciembre de 2018, en el que escribió: “OK @Marvel, ¿vamos a hablar o qué #ShangChi”.



Bromeó en un tuit el sábado: “Gracias por llamarme”. La elección de Liu recibió elogios de sus compañeros, incluidos los actores Lewis Tan y Henry Golding.

Tan estuvo entre los que notaron la importancia de la elección de Liu.

“Felicidades, Simu, esperando ver lo que haces con el papel y, más grande que nosotros, un paso más mientras seguimos derrumbando muros y construyendo un mundo donde los jóvenes asiáticos se vean a sí mismos en la pantalla como un héroe, se sientan capaces y tengan esperanza”, escribió Tan.

Fought long and hard for it. Congrats Simu, looking forward to seeing what you do with the role and bigger than us, a step as we continue to breakdown walls and build a world where young Asian kids will see themselves on screen as a hero, feel empowered and have hope. #shangchi

— Lewis Tan (@TheLewisTan) 21 de julio de 2019