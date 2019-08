Las tragedias ocultas detrás de la película de Mary Poppins

Cincuenta y cinco años después, Mary Poppins continúa siendo una de las películas familiares favoritas e incluso se rehizo el año pasado, protagonizada por la actriz Emily Blunt en el papel principal.

El vicio de Mary Poppins

Pero detrás de las aventuras inocentes y saltando por las aceras, la vida real del elenco estaba a un mundo de distancia de la feliz fantasía de la gran pantalla.

Desde la angustia quirúrgica de Julie Andrews hasta la batalla suicida de Dick Van Dyke con el alcohol y la muerte de Matthew Garber a los 21 años, aquí hay un vistazo a las tragedias que sucedieron a las estrellas.

Julie interpretó a Mary Poppins, prácticamente perfecta, pero la actriz Karen Dotrice, que interpretó a su joven acusadora Jane Banks, dijo que detrás de escena la ganadora del Oscar era una fumadora de cadenas.

“Hubo juramentos. Julie Andrews fumaba en el set. Era un set muy real de los años 60, puedo decirte. Para empezar, fueron educados con los menores, pero eso pronto terminó «, le dijo a The Sun.

Julie ganó un Premio de la Academia por su papel antes de ser cruelmente despojada de la voz que la había convertido en una estrella en una operación fallida.

En 1997 se sometió a una cirugía para eliminar los nódulos no cancerosos de sus cuerdas vocales, pero cuando despertó, su capacidad para cantar había desaparecido.

«Si hubiera sucedido antes, habría sido realmente devastador. Como lo fue, fue devastador», dijo a la revista People. «Durante un tiempo, estuve en total negación … Pensé en ese momento, mi voz era lo que soy».

Más tarde demandó a los dos médicos y su caso se resolvió por un monto no revelado en 2000.

La historia de Dick Van Dyke – Bert

Bert era la banda de un solo hombre, deshollinador y vendedor de cometas con un terrible acento Cockney y un gran enamoramiento por Mary.

Pero durante sus días en el set, Dick estaba ocultando un oscuro secreto: estaba bajo las garras del alcoholismo.

Estaba tan desesperado por ponerse sobrio que ingresó a rehabilitación dos veces, y cuando eso falló, cayó en una depresión suicida.

«Nos mudamos a un vecindario lleno de familias jóvenes con niños de la misma edad y todos bebían mucho, había grandes fiestas todas las noches. Iba a trabajar con terribles resacas que si estás bailando es realmente difícil», dijo al Telegraph. .

“Estaba en serios problemas, te suicidas y piensas que simplemente no puedes continuar. Tenía sentimientos suicidas, era simplemente terrible. Pero de repente, como una bendición, la bebida comenzó a no tener buen sabor. Me sentiría un poco mareado y un poco nauseabundo y no estaba recibiendo el clic. Hoy no querría una bebida para nada «.

Después de finalmente ganar su batalla de 25 años, regresó a las pantallas con Diagnosis Murder en 1993.

La tragedia de Matthew Garber – Michael Banks

La estrella británica Matthew interpretó a Michael Banks en la película de 1964 Mary Poppins, pero se retiró de la actuación a los 10 años.

Sin saberlo, contrajo hepatitis mientras estaba en India en 1976, pero cuando su padre logró llevarlo a casa en 1977, ya se había extendido a su páncreas.

Murió de pancreatitis hemorrágica necrotizante en el Royal Free Hospital de Hampstead, Londres, a los 21 años.

Comentarios

comentarios