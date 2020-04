Más críticas a Harry y Meghan Markle: revelaron el nombre y otros detalles de su proyecto más ambicioso en «el peor momento posible”

El príncipe Harry, de 35 años, y su esposa Meghan Markle, de 38, son blanco de fuertes críticas tras revelar detalles de su nueva fundación sin fines de lucro en “el peor momento posible” del Reino Unido y del mundo por la pandemia de coronavirus, COVID-19.

La pareja confirmó a la prensa el lunes que la entidad caritativa se llamará Archewell, un nombre que guarda una conexión muy especial con su hijo Archie que el próximo 6 de mayo cumplirá su primer año de vida.

Una semana después de decir adiós a la familia real británica e instalarse en Los Ángeles, la pareja real más popular vuelve a ponerse en el centro de atención.

Los detalles de la nueva fundación fueron revelados por los propios duques de Sussex después de que el periódico The Telegraph descubriera que el matrimonio había registrado el nombre de Archewell en los Estados Unidos.

Meghan Markle y el príncipe Harry han desvelado los detalles de su nueva entidad sin ánimo de lucro (Reuters)

Archewell es el nuevo nombre de la fundación ya que los duques ya no podrán utilizar su marca “Sussex Royal” con el que hasta ahora se identificaban, al no ser parte de la realeza y no poder asociar su identidad con el término “Royal”.

Su nuevo megraproyecto contemplaría un imperio educativo multimedia e incluso el lanzamiento de un sitio web de bienestar con películas, podcasts y libros.

Según explicaron los duques a The Telegraph, el nombre parte del término griego “arché”, que significa “fuente de acción, el comienzo de todo». Y esa misma palabra, cuentan, fue también la inspiración para el nombre de su hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de 11 meses.

Archewell, agregaron, “combina una palabra antigua con fuerza y acción, con otra que evoca los recursos profundos a los que cada uno de nosotros debemos recurrir [well, que se puede traducir como sano]».

Los duques de Sussex con su hijo Archie Mountbatten- Windsor (Reuters)

La pareja dijo que está “ansiosa» por comenzar con su proyecto, pero la situación actual a causa de la pandemia ha hecho que sus planes queden suspendidos, por lo que el lanzamiento ocurrirá “cuando sea el momento oportuno”.

“Nuestro enfoque es apoyar los esfuerzos para luchar contra el COVID-19, pero ante esta información que ha salido a la luz (el nombre de su nuevo proyecto) nos sentimos obligados a compartir cómo surgió”, dijeron Harry y Meghan al diario británico.

Pero los expertos reales calificaron de inoportunas las declaraciones de Harry y Markle a la prensa en el mismo día que el primer ministro británico Boris Johnson era internado en cuidados intensivos con coronavirus y un días después del aplaudido discurso televisado de la reina Isabel II que fue seguido por 24 millones de personas.

El biógrafo real Phil Dampier ha calificado de “espantoso” el gesto de los duques.

Dampier, quien ha estado escribiendo sobre la familia real durante 26 años y publicó el libro “Royally Suited: Harry and Meghan in They Own Words”, afirmó que el mundo está lidiando con una situación extremadamente grave por lo que fue totalmente desconsiderado su accionar: “Fue en el peor momento posible”.